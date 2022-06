Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragédie na silnici u Horního Maršova - AKTUALIZACE III

TRUTNOVSKO - Na projíždějící vozidlo spadl strom.

III. AKTUALIZACE: Provoz byl na silnici ve směru na Horní Malou Úpu plně obnoven.

U případu v současné době čekáme na výsledky znaleckého zkoumání.

por. Iva Kormošová, 21.6.2022, 15.00

____________________________________________________

II. AKTUALIZACE: Pro osobní vozidla jsou stanoveny objízdné trasy: směr Pomezky - Velká Úpa, Bouda Jana, Spálený Mlýn,

opačný směr - Malá Úpa - U kostela, Lysečinská bouda, Horní Lysečiny, Horní Maršov. Pro nákladní vozidla není stanovena žádná objízdná trasa.

Na místo jsme přizvali znalce z oboru dendrologie, který posoudí stav porostu. K obnovení provozu dojde až po řádném zabezpečení průjezdnosti komunikace.

por. Iva Kormošová, 20.6.2022, 14.30

____________________________________________________

I. AKTUALIZACE: Policisté zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti, za který případnému pachateli hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let.

Strom, který spadl na projíždějící vozidlo, zajistili policisté ke znaleckému zkoumání. U řidiče nemohla být provedena dechová zkouška, proto byl nařízen odběr krve.

U mrtvých osob byla nařízena soudní pitva. Policisté na vozidle značky Opel odhadli škodu na 370 tisíc, na stromě a kovovém svodidle 15 tisíc korun.

Z prvotního šetření vyplynulo, že strom se pravděpodobně zlomil a poté spadl přes silnici vlivem poryvu větru.

Příčina a všechny okolnosti nehody včetně pádu stromu jsou předmětem dalšího šetření trutnovských policistů.

por. Iva Kormošová, 20.6.2022, 10.00

_________________________________________________________________________________________________________________

Dnes krátce před 13. hodinou spadl na projíždějící osobní vozidlo, které jelo od Horní Malé Úpy, strom.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Hasiči museli z auta celou posádku vyprostit. Zraněného 76letého řidiče vrtulník transportoval do nemocnice. Třem dalším osobám již nebylo pomoci. Na místě zemřely dvě ženy ve věku 76 a 88 let a 15letý chlapec. K tragédii došlo asi 200 metrů za odbočkou ze silnice Trutnov - Pec Pod Sněžkou směrem na Horní Malou Úpu.

Silnice, která je zcela neprůjezdná, bude i po odklizení spadlého stromu a vraku min. do zítřejší 15. hodiny uzavřena z důvodu prošetření možného pádu dalších stromů.

por. Iva Kormošová

19.6.2022, 20.00

vytisknout e-mailem