Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragédie na písníku

HRADECKO - Muž po záchraně dítěte utonul.

V sobotu krátce po 15. hodině záchranné složky vyjížděly k písníku ve Smiřicích, kde se měl pod vodou ztratit 34letý muž. Ten měl na nafukovacím člunu vézt svého 2letého syna, který se do vody převrhl. Muži s pomocí náhodného občana se podařilo syna zachránit, on sám však zůstal pod vodou. Jeho bezvládné tělo se našlo až po hodinovém hledání.

Policisté nezjistili, že by na úmrtí měla účast cizí osoba. Z jakých příčin se muž utopil, prokáže až nařízená zdravotní pitva.



DESATERO BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ

1. Nechoďte se koupat nikdy sami a nepodceňujte nebezpečí vody.

2. Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.

3. Neplavte, jste-li rozpálení, unavení nebo bezprostředně po jídle.

4. Nebuďte ve vodě hrubí a bezohlední. Chovejte se s rozvahou a nepřeceňujte své síly.

5. Neplavte do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

6. Plavte vždy ve vyznačeném prostoru, máte záruku záchrany života. Poslouchejte pokyny plavčíků a členů vodní záchranné služby.

7. Nekoupejte se příliš dlouho ve studené vodě a nevstupujte do vody za bouřky.

8. Potápět se smí jen zdraví jedinci (na to se zeptejte svého lékaře).

9. Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte si doprovod lodičky.

10. Svá pravidla má každá pláž, koupaliště, aquapark aj. Nahlédněte do nich.

por. Iva Kormošová

10.8.2020, 15.00

vytisknout e-mailem