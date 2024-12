Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Toyotu zastavil až náraz do domu

CHRUDIMSKO – Policisté prošetřují podivné okolnosti havárie osobního vozidla, které smetlo vše, co mu stálo v cestě.

V pátek 29. listopadu krátce po 21. hodině vyjížděli policisté do obce Nová Ves k havárii osobního vozidla značky Toyota RAV4. Jednadvacetiletý cizinec jedoucí ve směru na Hlinsko při průjezdu pravotočivou zatáčkou nezvládl řízení a přejel do protisměru, kde havaroval mimo vozovku. Tam řidič nejprve narazil do sloupu elektrického vedení a poškodil živý plot, hydrant a oplocení pozemku rodinného domu. Poté s vozidlem vjel až na zahradu, kde porazil vzrostlou jabloň a se stromem na kapotě nabral ještě dva plastové kontejnery, se kterými narazil do rodinného domu.

Řidič ve vozidle cestoval sám. Provedená dechová zkouška u něj vyloučila požití alkoholu.

Případem se v současné době zabývají chrudimští dopravní policisté a pro úplné objasnění události by si potřebovali ověřit několik informací. Vzhledem k tomu se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc. Jestliže jste byli svědky události, nebo jste předmětné vozidlo v čase a místě události potkali, ozvěte se policistům na linku 158, nebo na telefon 974 572 254.

3. prosince 2024

por. Mgr. Iveta Kopecká

tisková mluvčí Policie ČR Pardubického kraje

