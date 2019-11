Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

TOXI tým v akci

OLOMOUCKO - Další úspěšný zásah na úseku toxikomanie.

Další úspěšný zásah na úseku toxikomanie má na kontě TOXI tým územního odboru Olomouc. Výsledkem je zadržení 52letého muže z Olomoucka a jeho následné obvinění ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu nedovolené ozbrojování.

Policisté na případu pracovali několik měsíců. Na základě operativního šetření, shromáždění všech důkazních materiálů a podkladů pak v pondělí 25. 11. 2019 proběhla samotná realizace, při které byl, na základě předchozího souhlasu se zadržením, vydaného státním zástupcem, zadržen 52letý muž v místě svého současného bydliště na Olomoucku. Ještě téhož dne byla provedena domovní prohlídka, při které kriminalisté zajistili věci, úzce související s distribucí drogy, nejen téměř 2 kilogramy sušené rostlinné hmoty, ale i několik papírových psaníček s pervitinem, lysohlávky, Fénixovy slzy, finanční hotovost, plynová zbraň a několik desítek kusů střeliva ráže 22mm, které u sebe muž přechovával bez řádného povolení. Muž nebyl a není držitelem zbrojního průkazu a ani si o něj do dnešního dne nepožádal. Zajištěné věci byly zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz. Jak kriminalisté zjistili, zadržený se měl uvedeného protiprávního jednání dopouštět nejméně od roku 2014 do doby svého zadržení, kdy měl na Olomoucku distribuovat psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin (ten měl získávat od blíže neustanovených dodavatelů), několika dalším odběratelům, a to buď zdarma nebo za úplatu, v různých dávkách a množství, a od začátku letošního roku také vypěstovat a následně vyrobit sušenou rostlinnou hmotu, obsahující látku THC. Tu měl rovněž dále distribuovat. Mezi jeho odběratele patřili muži i ženy ve věku od 27 do 40let. I on sám je uživatelem drogy.

Následující den po zadržení zahájil policejní komisař trestní stíhání 52letého muže, jakožto obviněného ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu nedovolené ozbrojování. Za ty mu, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

por. Mgr. Irena Urbánková

28. listopadu 2019

