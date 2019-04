Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

TOXI tým dopadl distributory drog

DOBŘANY – Dealeři od roku 2017 do současnosti prodali nejméně 70 g pervitinu.

Kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň – venkov zjistili vlastními poznatky informace, které vedly k dopadení mladé dvojice, jež prodávala pervitin. Realizace, na které se podílela desítka kriminalistů, zejména kolegové z TOXI týmu, probíhala ve dnech 3. a 4. dubna 2019. Muž ve věku 24 let a žena ve věku 26 let v průběhu let 2017 až 2019 prodali nejméně 70 g pervitinu dalším osobám na jihu Plzeňska, zejména v obci Dobřany. Díky výborné práci kriminalistů byl prozatím prokázán prodej pervitinu nejméně sedmi odběratelům. Přibližná cena za 1 gram pervitinu se u dealerů pohybovala okolo 1 000 – 1 400 korun. Při zadržení bylo navíc u 24letého muže nalezeno určité množství marihuany, které bude následně zkoumáno na specializovaném pracovišti v odvětví chemie a fyzikální chemie. Policisté obvinili mladého muže a ženu pro spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě rozhodování o vině a trestu mohou být odsouzeni k trestu odnětí svobody až na 5 let. Muž ani žena nebyli v minulosti za podobnou trestnou činnost stíháni.

