Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Toxi tým byl opět úspěšný

KLADENSKO – Kriminalisté obvinili celkem čtyři osoby, pro jednu dvojici si přišla zásahovka.

Další úspěch na drogové scéně slaví kladenský toxi tým. Ten si po usilovné a důkladné práci došlápl na čtyři osoby, jednu ženu a tři muže, z nichž každá měla svou jasně danou činnost. Pro zadržení dvou osob z této čtveřice si kriminalisté vzali s sebou středočeskou zásahovou jednotku.

Na základě operativní činnosti se podařilo kladenským kriminalistům zjistit, že 45letý muž a jeho 56letá družka, distribuují ve velké míře pervitin, a to několika desítkám uživatelů. Kromě prodeje drogy se tento muž „živil“ i její výrobou, k čemuž docházelo opakovaně v místě bydliště. Poslední velkou várku pervitinu přesahující 600 gramů „dovařil“ přes noc, a to pár hodin před tím, než si pro ně přišla středočeská zásahovka. Jeho partnerka mu dělala „sekretářku“ - zajišťovala odběratele pervitinu a schůzky s nimi, vyřizovala telefonáty a starala se o prodej. Veškeré důležité materiály pro výrobu pervitinu, jako jsou léky obsahující efedrin či pseudoefedrin a další chemikálie potřebné pro výrobu drogy, zajišťovali dva muži ve věku 28 a 37 let, kteří vše nakupovali v Chomutově nebo v Praze.

Při domovní prohlídce u páru kriminalisté zajistili téměř 640 gramů čerstvě vyrobeného a velmi kvalitního pervitinu, dále pak více než 200 gramů efedrinu, několik uzavíratelných sáčků naplněných pervitinem, větší množství chemikálií a další věci potřebné pro výrobu drogy, jako jsou například teploměry, digitální váhy, skleněné tály, odměrné válce apod. Kromě toho všeho kriminalisté našli několik zbraní a velký počet nábojů, které mu odebrali a posléze předali na balistickou expertízu.

Komisařka služby kriminální policie a vyšetřování zahájila proti těmto čtyřem osobám trestní stíhání a obvinila je ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Kromě toho je pravděpodobné, že vyšetřovatelka služby kriminální policie po výsledcích balistické expertízy rozšíří u 45letého muže, výrobce drogy, trestní stíhání o další trestný čin, jelikož obviněný není držitelem zbrojního průkazu.

Pětačtyřicetiletý muž, který pokračoval v drogové trestné činnosti a vyrobil pervitin ve značném rozsahu, je stíhán vazebně, přičemž obviněnému hrozí v případě odsouzení trest odnětím svobody na dva roky až deset let. Stejná délka trestu hrozí i dalším dvěma mužům, kteří obstarávali chemikálie. Obviněné ženě hrozí v případě odsouzení až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

17. října 2024

vytisknout e-mailem