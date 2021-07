Totožnost podezřelého policisté zjistili

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

CHOMUTOVSKO - Část lupu snědl, zbytek vyhodil; Nákup za tisíce zaplatit nehodlala; Mladík střílel z plynové pistole.

Do křížku se zákonem se kvůli krádeži pečiva dostal muž z Chomutova. Před několika dny přijali policisté oznámení o vloupání do kovového boxu na uložení pečiva, k němuž došlo v centru Chomutova. Z boxu původně neznámý pachatel odcizil dvě přepravky plné pečiva. Provedeným šetřením se policistům podařilo zjistit totožnost podezřelého. Tím je 22letý recidivista, který prý část z odcizeného pečiva snědl a zbytek vyhodil. Muž byl již v minulosti kvůli krádeži odsouzen k 22měsíčnímu vězení. Propuštěn byl v dubnu loňského roku. Nyní tedy opět čelí podezření z trestného činu krádeže.

Nákup za tisíce zaplatit nehodlala

Na opravdu velký nákup se do chomutovského hypermarketu vydala 24letá žena. Zaplatit za něj však nehodlala. Poté, co si do vozíku naložila množství různých potravin i drogistické zboží, zamířila místo k pokladnám ke vstupní bráně vedoucí na prodejní plochu, kudy prostor prodejny opustila. S odcizeným nákupem však nedojela daleko, na parkovišti ji dostihl pracovník bezpečnostní služby. Zboží v hodnotě přes 12 tisíc korun musela vrátit a navíc si od policistů vyslechla podezření z trestného činu krádeže. Soud by ji za jeho spáchání mohl v krajním případě poslat až na dva roky za mříže.

Mladík střílel z plynové pistole

Policisté zasahovali v sobotu brzy ráno u incidentu, k němuž došlo v ulici Bezručova v Chomutově. Venku byla skupina několika lidí, kteří byli zřejmě na odchodu z restaurace. Teprve osmnáctiletý mladík tam mezi těmito lidmi měl jednou nebo dvakrát vystřelit do vzduchu z plynové pistole. Poté ho další přítomní zpacifikovali a zbraň mu sebrali. Přivolaní policisté mladého muže zadrželi. Podle výsledků dechové zkoušky měl v krvi více než dvě promile alkoholu. Kvůli popsanému jednání je dotyčný podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. července 2021

