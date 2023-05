Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Totožnost odhalili

CHOMUTOVSKO - Do kontejneru vnikl recidivista, už je za mřížemi; Špatná kombinace.

Jakoby si chtěl otevřít obchod s lůžkovinami, si počínal 42letý muž z Chomutova. Ten se doslova „napakoval“ v prodejně s nábytkem a dalšími domácími potřebami na Chomutovsku, když před pár dny násilím vnikl do tamějšího skladového kontejneru. Odtud pak odcizil několik polštářů, přikrývek, osušek, dek, prostěradel a 36 kusů povlečení v celkové hodnotě přibližně 30 tisíc korun.

Dobrý nápad to však nebyl, z lupu se netěšil dlouho. Kriminalisté totiž zjistili, že se vloupání měl dopustit právě tento muž. Tři dny po činu byl tak 42letý Chomutovan zadržen a na svobodu se již nevrátil. Poté, co mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže, poslal ho soud do vazební věznice. Tam tento recidivista, který byl již dříve odsouzen za předchozí majetkovou trestnou činnost, vyčká na konečný verdikt. S ohledem na opakování krádeží mu hrozí tříleté vězení.

Špatná kombinace

Kombinace alkoholu a vzteku byla příčinou incidentu, který se odehrál v dubnu v jirkovské ulici Smetanovy sady. Třicetiletý muž, který byl pod vlivem alkoholu, tam měl v pozdních večerních hodinách na parkovišti sevřenou pěstí udeřit do náhodně vybraného zaparkovaného osobního vozidla. Poškodil tím zadní průhlednou plastovou výplň kufrových dveří. Snad se mu ulevilo, za způsobenou škodu vyčíslenou na 26 tisíc to však asi nestálo. Muž tak nyní čelí podezření z trestného činu poškození cizí věci, za jehož spáchání podle zákona hrozí v krajním případě i odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 29. května 2023

vytisknout e-mailem