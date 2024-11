Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

#toseminestane

PLZEŇSKÝ KRAJ - Projekt zaměřený na problematiku sextingu u dětí.

V souvislosti s rizikovými jevy v online prostředí, se kterými se někdo může teprve setkat a jiný už může mít špatnou zkušenost, jsme připravili preventivní projekt zaměřující se na rizikové chování - sexting.

A proč právě sexting a co to vlastně znamená?

Sexting je sdílení erotického obsahu mezi osobami s jejich souhlasem. Pokud se sexting změní v nátlak a vydírání mluvíme již o sextorzi, která již souvisí s trestným činem.

Chceme reagovat na snižující se věkovou hranici dětí jakožto obětí v souvislosti se sextingem, kterou jsme zaznamenali ve spojitosti s mravnostní trestnou činností. Ačkoliv sexting není v trestním zákoníku zakotven, tato forma rizikového chování se v některých případech prolíná určitými trestnými činy mravnostní charakteru. Právě s ohledem na snižující se věkovou hranici obětí a nárůst tohoto rizikového chování považujeme jako nezbytné toto téma otevřít, mluvit o něm, a to nejen s dětmi. Cílem projektu je, aby se téma probíralo společně mezi dětmi a dospělými.

Z právního hlediska je nutné zmínit, že děti od patnácti let mohou žít pohlavním životem, ale zasílání, sdílení a přechovávání intimního a pornografického materiálu, kde figurují děti, je nezákonné.

Vyjádření náměstka pro SKPV plk. Michala Krejbicha: „V posledních letech zaznamenáváme nárůst mravnostní trestné činnosti, kde nám výrazně klesla hranice věku obětí. Evidujeme bohužel už i případy, ve kterých jsou obětmi již devítileté děti. Proto jsem velmi rád, že preventivní kampaní zaměřující se na problematiku sextingu a s ním spojené protiprávní jednání, cílíme na širokou veřejnost, ale zejména na děti, které patří mezi zvlášť zranitelné oběti.“

V období od začátku roku do konce září statistiky z území Plzeňského kraje dokládají již 163 případů mravnostní trestné činnosti, přičemž v 71 případech se objevují děti (v 59 případech se jednalo o děti ve věku do 14 let – z toho 47 dívek a 12 chlapců; ve 12 případech se jednalo o osoby ve věku do 17 let – z tohoto 10 dívek a 2 chlapci).

V roce 2023 jsme zaevidovali 183 mravnostních trestných činů, přičemž celkem v 83 případech bylo obětí dítě (v 76 případech se jednalo o nezletilé osoby – z toho 63 dívek a 13 chlapců; mladistvé dívky se staly objektem v 7 případech).

V roce 2022 se z celkového počtu 161 případů mravnostního charakteru děti staly terčem útočníků v 55 případech (ve 49 případech se jednalo o děti nezletilé – z toho 44 dívek a 5 chlapců; mladiství byli obětmi v 6 případech – z toho 5 dívek a 1 chlapec).

Při zpracování projektu jsme vsadili na jednoduchou formu grafického zpracování, která úderným způsobem poukazuje na problematiku a rizika sextingu u dětí. Na plakátech je zachycen i qr kód, po jehož načtení se spustí video známého youtubera „Pedra“, který na rizikové chování sextingu upozorňuje formou příběhu mladé slečny. Ta se stane obětí predátora a musí situaci, ve které se ocitla, vyřešit. Samozřejmě z úst youtubera zazní, jak se v takových chvílích zachovat. Ztvárnění tohoto příběhu, který je možné zhlédnout i na jeho sociální platformě, významně přispělo, aby se problematika sextingu dostala k co největší skupině dětí i dospělých. Video bylo již na sociální síti zveřejněno s předstihem a za necelý měsíc má bezmála devadesát tisíc zhlédnutí.

Plakáty se dvěma různými motivy distribuujeme do škol, ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, sítí nemocničních zařízení na území našeho kraje a na další místa, kde můžeme tímto projektem oslovit cílovou skupinu.

Díky podpoře našich partnerů se veřejnost může setkat s vytvořeným grafickým zpracováním i na vozech Plzeňských městských dopravních podniků.

Vyjádření vedoucího odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně Ing. Aleše Průši, MBA: „Jsme rádi, že můžeme být partnery tohoto důležitého projektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zaměřeného na prevenci rizikového chování v online prostředí. Díky této spolupráci můžeme společně posílit ochranu našich dětí a pomoci jim i jejich rodičům lépe porozumět nástrahám digitálního světa, jako je sexting a s ním spojená rizika. Město Plzeň si uvědomuje význam prevence zejména v této oblasti a je připraveno i nadále podporovat aktivity, které přispívají k ochraně v digitálním prostoru.“

Pro naše posluchače máme připravené i drobné dárky v podobě propisek, bloků, stojánků na mobil či tablet. Přejeme si, aby nápis – „Mysli, než sdílíš“, který je na zmiňovaných věcech, si děti pamatovaly a tohoto doporučení se držely.

Za odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje Ing. Radek Svoboda sdělil: „Plzeňský kraj finančně podporuje projekty prevence kriminality realizované Krajským ředitelstvím policie každoročně. Letošní téma sextingu je rozhodně velice závažné a úzce souvisí i s projektem Kraje pro bezpečný internet (www.kpbi.cz), který ve všech krajích České republiky běží již více než deset let. Čím více podobných aktivit bude realizováno, tím méně bude obětí kyberkriminality, které se v prostředí internetu a sociálních sítí tak dobře daří.“

Naším hlavním cílem je přispět k tomu, aby se děti seznamovaly s riziky v online prostředí, ve kterém tráví spoustu času. Nepodceňovaly rizika sextingu, myslely na to, že intimita patří jen jim a nezapomínaly, že citlivý materiál je velmi snadno zneužitelný. Může se šířit i řadu let a je prakticky nemožné jej z internetu zcela odstranit.

A jakou roli by měli mít rodiče? Velmi zásadní a nezastupitelnou.

- Zakazovat přístup k internetu není řešení.

- Mluvte s dětmi a rozebírejte s nimi konkrétní rizikové jevy – vysvětlujte, jak cenné jsou osobní údaje a že intimní fotografie a videa na internet nepatří!

- V případě, že zjistíte, nebo se vám dítě svěří, že se „něco“ stalo – jako první oceňte, že se dokázalo svěřit.

- Myslete na to, že pro dítě je to obrovská ostuda a před dospělými se cítí nepříjemně.

- Vaším úkolem je dítě podpořit a sdělit mu, že chyby se prostě dělají, ale že to společně dokážete vyřešit.

- Vhodné je vyhledat odborníky, kteří poradí s dalším postupem. V případě protiprávního jednání je na místě kontaktovat i Polici ČR na lince 158.

Závěrem patří poděkovat našim významným partnerům, kterými jsou Krajský úřad Plzeňského kraje a Magistrát města Plzně. Projekt jsme realizovali rovněž za podpory z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pro rok 2024.



kpt. Bc. Hana Kroftová

1. listopadu 2024

