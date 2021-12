Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tóny vánočních koled se rozezněly brněnskou dominantou.

BRNO: Vybrané dárky půjdou za dětmi. /VIDEO/

Tóny tradičního adventního koncertu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky se minulý pátek vinuly interiérem nejskvostnějšího křesťanského chrámu v Brně. Bohužel ale ani letos do katedrály sv. Petra a Pavla nemohli přijít svátečně naladění posluchači (pandemie). I bez obecenstva odehráli profesionální hudebníci alespoň čtyři světoznámé vánoční koledy, které si tak můžete poslechnout ze záznamu. Součástí každoroční akce je i charitativní sbírka vánočních dárků pro děti z kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a z dětského domova v Tišnově. I letos jihomoravští policisté pod vánoční stromek umístěný na recepci krajského ředitelství přináší dárky, které na Štědrý den pomohou rozzářit dětské oči a vykouzlit úsměvy na jejich tvářích.

por. Petr Vala, 17. prosince 2021.

Dobrý král Václav, Tichá noc, We Wish You a Marry Christmas a Jigle Bells.

