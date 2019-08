Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tonutí nezletilého

Jindřichův Hradec - Třeboňsko - Včera se do záchrany topícího se chlapce zapojili všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Včera, pár desítek minut po poledni, přijal operační důstojník Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje oznámení, o tonoucím nezletilém chlapci na jedné z pískoven na Suchdolsku. Na místo byli okamžitě vysláni místní policisté, kde již po jejich příjezdu na pláži prováděli hasiči oživování. Policisté se zapojili do záchranných prací a vzhledem k tomu, že byl na místo přivolán vrtulník Letecké zdravotnické služby, zajišťoval jeden z policistů přistávací plochu, kdy bylo třeba nechat odjet zaparkovaná vozidla a přemístit přítomné rekreanty do bezpečného prostoru. Mezitím dojeli na pláž i zdravotníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kteří si převzali resuscitaci od hasičů a snažili se chlapce dále oživovat. Po příletu letecké služby se podařilo obnovit srdeční činnost a poté byl transportován do krajské nemocnice.

Šetřením na místě činu policisté zjistili, že chlapec na vodní hladině šnorchloval, kdy měl na obličeji speciální celoobličejovou masku a zřejmě došlo k jeho potopení do hloubky. Vzhledem k tomu, že příbuzní po zjištění tohoto stavu chlapce postrádali, začali ho hledat jak na břehu, tak i ve vodě. Clapec byl zatím neustanoveným mužem nalezen pod hladinou a vytažen na břeh. Za to mu patří velký dík a policisté by rádi tomu muži chtěli poděkovat, stejně i další ženě, pravděpodobně zdravotnici, která prováděla první resuscitaci, do příjezdu prvních záchranářů.

Za poslední několik dnů vyšetřují jihočeští policisté více případů tonutí osob, jak na vodních dílech, tak i v tekoucích řekách – viz https://www.policie.cz/clanek/dalsi-utonuly-na-jihu-cech.aspx, https://www.policie.cz/clanek/na-lipne-utonul-dalsi-clovek.aspx a https://www.policie.cz/clanek/dva-utonuli-a-jeden-vazne-zraneny.aspx

Případy vyšetřují jak policisté obvodních oddělení, tak i jejich kolegové ze Služby kriminální policie a vyšetřování.

Připomínáme opatrnost při koupání či splouvání řek. Pokud neumíte dobře plavat, používejte plovací pomůcky či do vody vůbec nechoďte!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

3. srpna 2019

vytisknout e-mailem