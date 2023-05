Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tohle zloději nevyšlo

MOSTECKO - Zůstal zavřený ve sklepě; Poschovávané autodráhy.

Ve čtvrtek tři hodiny po půlnoci vyjížděli mostečtí policisté k možnému vloupání do sklepa nedaleko centra města. Tam oznamovatelka slyšela hluk z útrob domu, proto se šla podívat, co ho způsobuje. Pohled na násilně otevřené dveře do suterénu a linoucí se jakési zvuky už předem naznačily přítomnost cizí osoby. Žena spatřila neznámého muže, který se už snažil spakovat, protože byl odhalen. Se svědkyní se začal nezvaný návštěvník přetahovat o dveře tak intenzivně, až se ve sklepní místnosti sám uzavřel. Pro ženu už pak nebyl žádný problém přivolat na místo policejní hlídku. Ta 34letého muže ihned zadržela a převezla do cely. Noční host musel překonat troje dveře, aby se do sklepa dostal. Z jedné kóje stačil odcizit měřák na vodu a další věci si ke krádeži připravil. Celkovou způsobenou škodu na majetku policisté v současné době zjišťují. Ovšem jednu skutečnost už vědí, a to, že zadržený není žádným nováčkem. Okresními soudy v Mostě, Teplicích a v Prachaticích byl muž za majetkové delikty potrestán a vykonal několikaměsíční trest ve vězení. Na obvodním oddělení si Mostečan od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. Vzhledem k pestré minulosti mu hrozí další až tříleté odnětí svobody.

V minulosti pětkrát odsouzený 30letý Mostečan si převzal od hamerských policistů hned dvě sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním. Ten měl v úterý násilím vniknout do skladových prostor jisté firmy v Litvínově. Odnést měl pět krabic, které byly naplněny autodráhami v hodnotě přesahující 16 tisíc korun. Lup byl prý dost těžký, a proto ho podezřelý nejprve poschovával v okolí. Jakmile to bylo možné, autodráhy rozprodal a peníze utratil. O dva dny dříve měl násilím vstoupit do jednoho z litvínovských panelových domů a namířil si to rovnou k technickému skladu čistících a hygienických prostředků. Tam Mostečan původně hledal cigarety, protože se domníval, že se jedná o sklad přilehlé večerky. Odnesl pouze poškozenou cylindrickou vložku, kterou po nějaké době vyhodil. Touto vloupačkou a poškozením dveří napáchal pětitisícovou škodu na majetku. Nepoučitelnému lapkovi tak může na kontě přistát v případě uznání viny další až tříletý pobyt ve vězení.

