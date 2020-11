Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

To, že se u zaparkovaného vozidla někdo podezřelý pohyboval, zaregistroval náhodný kolemjdoucí

TACHOV – O celé situaci vyrozuměl policisty. Ti pak na místo přijeli společně s psovodem a služebním psem, který podezřelého muže, který se schovával v blízkosti jednoho panelového domu, vyhledal.

V uplynulých dnech zahájil policejní komisař trestní stíhání 33letého muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu krádeže ve stádiu pokusu. Uvedený muž měl ke konci října letošního roku v nočních hodinách s údajně další, zatím blíže neustanovenou osobou po rozbití skleněné výplně levého zadního okénka vniknout do zaparkovaného vozidla značky Škoda Octavia, které stálo v Tachově v ulici Bělojarská. Obviněný se měl dle své výpovědi společně se svým komplicem snažit za pomoci doneseného nářadí vozidlo odcizit s úmyslem jej rozprodat na náhradní díly. Podivného pohybu jednoho muže u zaparkovaného vozidla si všiml náhodný kolemjdoucí, který v tu dobu směřoval ke svému zaparkovanému autu. Poté, co se s autem rozjel, uviděl, že se v oktávce někdo krčí a schovává. Celá situace přišla pozorovateli nestandardní, a tak po několika metrech zastavil a vydal se k zaparkovanému autu, aby zjistil, zda je vše v pořádku. Než došel na místo, uslyšel opakované neúspěšné startování tohoto auta a následně bouchnutí dveří, kdy zaregistroval, že z místa odchází nějaký muž s batohem na zádech. O podezřelé situaci informoval policisty, kteří se na místo během krátké chvíle dostavili. Kromě nich přijeli i strážníci městské policie a přivolán byl i psovod se služebním psem, kteří se vydali hledat podezřelého směrem, jenž uvedl oznamovatel. Policejní pes podezřelého vystopoval při obhlídce terénu, jak se schovává u jednoho z panelových domů v ulici Bělojarská. Dotyčný byl následně zadržen a převezen na tachovské obvodní oddělení k provedení potřebných úkonů. Policisté přitom zjistili, že zadržený muž se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl za takový skutek v předloňském roce odsouzen. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět s návrhem na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Muž se tak v tuto chvíli nachází již ve vazbě.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

10. 11. 2020

vytisknout e-mailem