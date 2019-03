Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

TISPOL

MĚLNICKO - V době od 11. do 17. března 2019 proběhla ve vybraných evropských státech, dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů.

Do této dopravní akce se zapojili také policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník.

Během dvou dnů, na které byla na Mělnicku akce naplánovaná, téměř dvě desítky dopravních a pořádkových policistů za několik hodin zkontrolovaly celkem 317 vozidel. Zjistili jsme 65 dopravních přestupků, v příkazním řízení na místě jsme vyřešili 63 z nich a 2 jsme předali k vyřízení příslušnému správnímu orgánu.

Dopravně bezpečnostní akce byla zaměřena převážně na kontrolu používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Nejčastějším přestupkem, a to v 18 případech byl nevyhovující technický stav vozu. Hned na to následovalo v 17 případech nepoužití bezpečnostních pásů a ve 3 případech nepoužití zádržného systému Dva řidiči řídili pod vlivem alkoholu, nadýchali do jednoho promile alkoholu v dechu. Jejich jednání bude řešit příslušný správní orgán, neboť se jedná o přestupek. Dva řidiči při kontrole nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava.

Proč je nutné používat bezpečnostní pásy? Více informací naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/tispol-zamerena-na-pasy.aspx

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník

18.3.2019

