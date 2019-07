Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Tisková zpráva k údajnému lákání dětí do vozidla

OLOMOUCKO, STŘEŇ - Na základě provedeného šetření se jednalo o nedorozumění.

Vzhledem ke skutečnosti, že se na počátku týdne objevily v některých médiích zprávy o pohybu podezřelého muže, který by se měl pohybovat zejména v okolí obce Náklo, a měl by k sobě lákat malé děti do auta, považuje PČR za svou povinnost informovat veřejnost o zjištěných skutečnostech.

Obvodní oddělení Litovel skutečně eviduje jedno oznámení, a to ze dne 12. 7. 2019, které se týká události, ke které mělo dojít dne 4. 7. 2019 ve večerních hodinách u obce Střeň. V dané věci se jednalo o skutečnost, kdy u dvou nezletilých dívek zastavilo vozidlo, jehož posádku tvořil pár muže a ženy ve věku okolo 22-23 let. Tito se dívek zeptali, zda nechtějí svézt vozidlem na Náklo – přírodní koupaliště. Když dívky odmítly, zeptal se jich pár, zda nechtějí alespoň bonbony či něco na pití. I na toto dívky uvedly zamítavou odpověď. Při komunikaci s dívkami nedošlo ani k vystoupení posádky z vozidla, dívky nebyly k ničemu nuceny, nikdo z posádky vozidla je fyzicky nekontaktoval ani se o dané nepokusil. Dívkám se pouze posádka vozidla zdála nepřirozeně veselá. Po krátké komunikaci odjelo vozidlo směr Náklo.

Dané oznámení bylo důsledně prověřeno a bylo zjištěno, že se v dané věci jednalo o nedorozumění. Informace uvedené v některých médiích se tak ukázaly jako zavádějící.

Přesto si PČR dovoluje rodiče dětí, zejména v prázdninových měsících, upozornit na skutečnost, aby svým dětem vysvětlily zásady bezpečného chování při styku s cizími lidmi, přičemž si PČR dovoluje jako pomůcku uvést Desatero bezpečného chování dětí prezentované na internetovém odkaze : https://www.policie.cz/.../desatero-bezpecneho-chovani-pro-deti.aspx

V případě, že by se rodiče dětí dozvěděly o nestandardním chování cizích lidí vůči svým dětem, žádá PČR, aby se tyto prioritně obrátili ihned na linku 158. Dané mohou učinit samozřejmě i děti samotné, pokud budou disponovat mobilním telefonem.

por. Mgr. Irena Urbánková

16. července 2019

