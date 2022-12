Tisková zpráva k realizaci operace s krycím názvem „TISA“

Policisté Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky ve spolupráci se slovenskými kolegy z Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v rámci akce „TISA“ finalizovali prověřování trestné činnosti páchané zločineckou sítí osob, která se orientovala na nezákonnou distribuci léčiv obsahujících kontrolované látky, jejichž oběh je regulován lékařskými předpisy a legislativou EU.

Zločinecké uskupení tvořil kromě občanů České a Slovenské republiky také státní příslušník Brazílie. Hlavní článek celé skupiny působil v Jihomoravském kraji, kde docházelo k nezákonnému vyvádění značného množství léčiv z legálního farmaceutického systému. Jednalo se především o léčiva Zolpidem, Xanax, Frontin, Neurol, Rivotril,Tramadol a Lexaurin, léčiva s obsahem látek alprazolam a morfin a další. Takto získané látky byly následně dále distribuovány bez příslušných povolení a lékařských předpisů. Veškerá léčiva byla vyvážena na Slovensko, odkud byla poštou zasílána koncovým uživatelům.

Po ztrátě zdroje v České republice začala skupina obstarávat léčiva v zahraničí. Prostřednictvím jednoho ze spolupracovníků disponujícího potřebnými kontakty byla v Brazílii periodicky nakupována zájmová léčiva, která byla po shromáždění dostatečného počtu kurýry letecky převážena do EU a následně stejným způsobem jako v předchozím období distribuována na Slovensku. Vysoká míra škodlivosti této trestné činnosti spočívá zejména v objemu zobchodovaných látek a míře zdravotních rizik souvisejících s poskytováním regulovaných léčiv prakticky komukoliv bez ohledu na zdravotní stav, kontraindikace a okolnosti, zda je taková medikace v daném případě žádoucí. Na distribuční síť byly v České i Slovenské republice napojeny stovky osob, které dlouhodobě odebíraly různé kontrolované látky bez lékařského dozoru.

V rámci trestního spisu, který dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně, bylo na území České republiky zadrženo 5 osob. Proti těmto pachatelům bylo zahájeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle ustanovení § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, za což jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce až 18 let.

V průběhu domovních prohlídek bylo v Jihomoravském kraji zajištěno na 80 tisíc tablet obsahujících kontrolované látky a dále množství polepů a obalového materiálu připraveného k další distribuci koncovým uživatelům. Na osmi bankovních účtech podezřelých bylo zajištěno bezmála 12,5 milionu Kč a rovněž tři nemovitosti v celkové hodnotě 11,2 milionu Kč. Z výsledků dosavadního šetření vyplývá, že pachatelé obchody s léky získali finanční prospěch v celkové výši nejméně 17 milionů Kč.

Slovenští kolegové, kteří s policisty Národní protidrogové centrály v rámci rozpracování případu založili společný vyšetřovací tým, v rámci vlastní činnosti zadrželi 2 osoby. V souvislosti s jejich linií prověřování bylo obvinění vzneseno proti 3 osobám, z nichž jedna je momentálně stíhána vazebně. Slovenští policisté zajistili bezmála 1500 tablet různých léčiv, finanční prostředky ze třech bankovních účtů v celkové výši 170 tisíc EUR, dále dvě nemovitosti a dvě osobní vozidla. Proti pachatelům je na Slovensku vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby omamných a psychotropních látek, jedů nebo prekurzorů, jejich držení a obchodování s nimi podle ustanovení § 172 odst. 3, odst. 4 písm. b), c), odst. 6 písm. b), a odst. 8 písm. c), Trestného zákona SR, za což jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce až 25 let nebo doživotí.

brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych

ředitel NPC SKPV





vytisknout e-mailem