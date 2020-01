Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Tisková konference ke 2 případům vražd

PARDUBICE - Dnes v 10 hodin dopoledne proběhla v budově Krajského ředitelství policie Pardubického kraje tisková konference ke 2 nejzávažnějším trestným činům, které se odehrály v posledních 2 měsících roku 2019.

Jeden z případů, při kterém zemřely 2 osoby, se stal 17. listopadu v Opatovicích nad Labem (viz. tisková zpráva zde), druhý 19. prosince ve Vysokém Mýtě.

K opatovickému případu vraždy 2 osob plukovník Milan Šimek (vedoucí odboru obecné kriminality krajského ředitelství) a kapitán Robert Veleta (kriminalista vyšetřující ty nejzávažnější zločiny) uvedli následující:

Eskorta obviněného OpatovicePachatel listopadové události byl po činu na útěku. Pobodaná těla dvou mužů nalezli lidé pohybující se na ubytovně v Opatovicích. Dvěma obětem už nebylo pomoci, co jejich úmrtí předcházelo, tyto detaily věděl pouze v tu chvíli neznámý pachatel. Ještě v noci se kriminalisté po vyhodnocení aktuálního zjištění dostali na osobu podezřelého 32letého cizince, který bez jakékoliv informace „zmizel“ neznámo kam. Jeho kroky mohly vést i do zahraničí, což se potvrdilo. Do pátrání po pachateli se mimo jiné zapojili pražští kolegové z oddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort, kteří zjistili, že sedí v autobusu, co míří do Kyjeva. Hned ráno dali kriminalisté podnět státnímu zástupci k vydání Evropského zatýkacího rozkazu, o jeho vydání v odpoledních hodinách rozhodl soudce pardubického okresního soudu. Právě díky včasnému rozhodnutí podezřelého zahraniční kolegové zadrželi a umístili do vydávací vazby. Následovaly další procesní úkony, 20. 12. skončil v rukou našich policistů. Během eskorty nekladl odpor, spolupracoval a k jednání na opatovické ubytovně se doznal. Úmrtí 2 mužů dle jeho slov předcházela slovní rozepře, která vyústila ve fyzické napadení. Obě osoby byly usmrceny nožem. Jeden z mužů měl v těle celkem 7 bodných ran, na těle druhého ohledání i pitva potvrdila 19 bodných ran. Bodnořezné rány byly mířeny do oblasti krku, trupu a dalších částí těla. Pro svou obhajobu uvedl, že se bránil dlouhodobému fyzickému napadání.

Na základě zjištěných skutečností byl 32letý cizinec obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy na dvou osobách, za což mu hrozí až 20leté vězení, případně trest výjimečný.

Stejní kriminalisté se vyjádřili i k Vysokému Mýtu: Eskorta obviněného Vysoké Mýto

Ve Vysokém Mýtě, konkrétně v ulici Jungmannova, došlo k ublížení na zdraví 64letého muže a o rok starší ženy. Napadený muž způsobeným zranění podlehl, žena útok agresora přežila a skončila v královéhradecké fakultní nemocnici.

Stopy a informace získané ohledáním místa činu zavedly kriminalisty během necelých 10 hodin k 18letému mladíkovi, který se na místě, kde zasahovali záchranáři i policisté nějakou dobu pohyboval. Při výslechu uvedl, co se stalo. Terčem jeho agrese, kterou si po požití alkoholu a jiných návykových látek údajně uvědomuje, se po drobném konfliktu stal pro něj neznámý pár. Prvotní útok měl směřovat na ženu, které se její partner zastal. Obviněný uvedl, že zemřelého před smrtí udeřil do hlavy, podrazil mu nohy a hodil ho na zem, kdy na následky způsobených poranění na místě zemřel.

Dne 20. prosince byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti a přečinu ublížení na zdraví vůči napadené ženě. Soudce ho poslal do vazby, pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody. Společenskou škodlivost jeho jednání orgány činné v trestním řízení vyhodnotily jako mimořádně vysokou, před vazbou ho neochránilo ani to, že už v cele svého jednání litoval.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

8. ledna 2020

