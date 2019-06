Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tisková konference

LOUNY – Objasněná distribuce drog do věznice.

Dnes 13. června 2019 v dopoledních hodinách proběhla v prostorách územního odboru Policie ČR v Lounech tisková konference, jejímž tématem bylo objasnění provázané trestné činnosti spočívající v distribuci omamných a psychotropních látek do Věznice Nové sedlo.

Intenzivní a několika měsíční práci přiblížila médiím zástupkyně policie, vyšetřovatelka por. Mgr. Bc. Renata Kassalová. Policie v rámci vyšetřování úzce spolupracovala s pracovníky Vězeňské služby ČR. Za Věznici Nové Sedlo promluvil z oddělení prevence a stížností por. Ing. Josef Ihring.

Vězeňská služba získala první poznatky na konci listopadu 2018 a spolupráce s Policií ČR začala od ledna 2019. Taktovku do rukou převzali kriminalisté a jejich intenzivní práce spočívala nejen v obstarávání důkazních prostředků, které vedly ke zdárnému konci. Do konce března 2019 obvinili z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy 9 osob. Soud by obviněné mohl potrestat přísněji, jelikož podle zjištěných informací jednali jako organizovaná skupina. Výměra trestu činí 2 až 10 let.





por. Mgr. Irena Pilařová

oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

13. června 2019



