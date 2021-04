Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tím se pejsci nekrmí

NYMBURSKO - Případ pokusu týrání zvířat kriminalisté rychle uzavřeli.

Dne 1. 2. 2021 bylo na obvodní oddělení v Nymburce oznámeno, že neznámý pachatel během noci nastražil na pozemek rodinného domu v Nymburce několik kusů párků, do kterých napíchal dráty. K takovému jednání došlo opakovaně, a to ještě dne 5. 2. 2021. Majitel pozemku vlastní psy rasy německý ovčák, kteří by v případě pozření těchto návnad utrpěli vážná poranění trávicího traktu, která by mohla vést až k jejich úhynu.

Případ byl proto zahájen a prověřován jako podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat ve stádiu pokusu a začali na něm pracovat nymburští kriminalisté. I díky všímavosti majitele psů a jeho kamerových záznamů byl během krátké chvíle podezřelý muž usvědčen. Při výslechu se k činu doznal a uvedl, že mu vadilo hlasité štěkání psů. Kriminalisté následně devětapadesátiletému muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat ve stadiu pokusu.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

28. dubna 2021

