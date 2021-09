Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tíha svědomí

HRADECKO - Přiznání k vloupání po více jak 1,5 roku.

Po více jak 1,5 roce vyšetřovatel znova otevřel spis týkající se vloupání do jedné z hradeckých firem. K vloupání a pokusu krádeže došlo na začátku ledna 2020 a jelikož se nepodařilo pachatele vypátrat, byl spis v polovině loňského dubna odložen.

Na začátku letošního srpna se však na policejní stanici dostavil 43letý muž, který se pod tíhou svědomí ke krádeži přiznal. Z následného vyšetřování vyplynulo, že muž ve firmě pracoval asi dva měsíce. Jelikož měl na zaměstnavatele vztek, že neobdržel výplatu ve slibované výši, rozhodl se jim po roce od výpovědi pomstít. Přelezl plot areálu a vnikl do objektu, kde si do tašek naložil nářadí v hodnotě téměř 133 tisíc korun. Pak zjistil, že ho kvůli váze není schopen odnést. Z firmy tedy odešel, aniž by něco odcizil. Všechno nářadí jako např. nýtovací pistole, vrtačky, nabíječky, svářecí kukla a další se tehdy našlo v jiné části objektu.

V současné době je muž obviněn z trestného činu krádež ve stádiu pokusu, za což mu hrozí vězení na 1 až 3 roky.

por. Iva Kormošová

16.9.2021, 14.50

