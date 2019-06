Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

KARLOVARSKO – Pes pokousal 80letou ženu.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 29letého muže z Ostrova, kterého obvinili ze spáchání přečinu Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Takového jednání se měl dopustit na začátku prosince 2018. V nočních hodinách měl v Ostrově kolem 23:00 hodiny venčit svého psa, kterého měl připnutého na vodítku, ale puštěného na volno. V tuto dobu šla venčit svého psa i 80letá žena. Fenka patřící 29letému muži měla na jejího psa zaútočit, čemuž se žena snažila zabránit. Svého psa se snažila uchopit do rukou a odnést na bezpečné místo, přičemž došlo ke kousnutí fenou do její ruky. Následkem toho došlo u ženy ke zranění a musela se následně podrobit operaci v nemocnici. V důsledku kousnutí byla omezena na běžném způsobu života tím, že měla nehybnou pravou ruku a do dnešního dne není schopna v ruce nic udržet. Není vyloučena možnost trvalých následků. Obviněnému muži tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

4. 6. 2019

vytisknout e-mailem