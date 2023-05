Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Těžké ublížení na zdraví

JIČÍNSKO – Agresivní chování muže tentokrát odnesla jeho partnerka.

Ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví obvinili včera kriminalisté 27letého muže z Jičínska.

těžké ublížení na zdravíV úterý 23. května krátce po 13. hodině před jedním z jičínských obchodních domů, tedy na místě veřejnosti přístupném, z důvodu partnerských neshod fyzicky zaútočil na svou o 10 let starší partnerku. Nejprve ji měl několikrát udeřit pěstí do hlavy, následně ji měl kopat do horní poloviny těla, udeřit lahví a své jednání zakončit údery pěstí do obličeje. Poté měl z místa bez poskytnutí pomoci a jakéhokoliv zájmu o její zdravotní stav odejít. Žena byla z místa události v bezvědomí převezena do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Policisté na základě zjištěných poznatků a místní znalosti po muži začali ihned pátrat. Krátce po 14. hodině byl zadržen a byla mu přiložena pouta, jelikož kladl pasivní i aktivní odpor hlídka policistů proti muži použila donucovací prostředky hmaty a chvaty a eskortovala ho na obvodní oddělení. Provedená dechová zkouška prokázala 2,42 promile alkoholu v dechu, orientační test na drogy byl negativní. Po provedených úkonech byl následně muž umístěn do policejní cely.

Jelikož je důvodná obava, že bude obviněný pokračovat v trestné činnosti, podal policejní komisař podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Soud vazbu akceptoval a obviněný muž je stíhán vazebně. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let. V současnosti je tento muž jičínskou kriminálkou prověřován také pro přečin nebezpečné vyhrožování a výtržnictví a další přestupková jednání, a proto není vyloučeno, že se trestní stíhání může časem rozšířit.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

25.5.2023, 16:45

