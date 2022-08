Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Těžká újma na zdraví

J.Hradec– Dačice – S hasičskou cisternou se utrhla krajnice.

Jindřichohradečtí kriminalisté se intenzivně zabývají případem dopravní nehody ze dne 27. června, kdy došlo k vážné nehodě hasičské cisterny na Dačicku. Podezřelý muž, který řídil hasičskou cisternu Liaz, bez zapnutého zvláštního výstražného světla modré barvy, po silnici č. II/409 ve směru jízdy od obce Slavětín k obci Písečné, tři kilometry za obcí Slavětín, po průjezdu levotočivé zatáčky vyjel vpravo mimo vozovku na krajnici, i když na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet jen při zastavení a stání nebo jestliže je to nutné a to při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo otáčení. Přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

Zde v důsledku utržení krajnice došlo k následnému vychýlení směru jízdy hasičské cisterny. Poté cisterna vyjela mimo vozovku do silničního příkopu a přetočila se přes střechu zpět na kola. V důsledku dopravní nehody došlo ke zranění všech tří členů osádky vozidla, kteří byli ihned transportováni do nemocnice. Řidič a spolujezdec utrpěli těžká zranění. Spolujezdkyně sedící ve vozidle vzadu za spolujezdcem utrpěla pravděpodobně též těžké zranění, se kterým byla z nemocnice dne 1. července propuštěna do domácího léčení, které potrvá nejméně čtyři měsíce. Způsobená škoda na vozidle činí nejméně 300 000 korun.

Policejní komisařka dne 12. srpna vydala usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelého muže, řidiče cisterny, pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, které si převezme v nejbližších dnech. Obviněný muž bude trestně stíhán na svobodě. V případě soudem uznané viny tomuto hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest.

18. srpna 2022

