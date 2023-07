Tetování

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„Žadatel se s takřka pravidelností na svých jednáních zabývá analýzou monitoringu činnosti Policie ČR, a to jak co do nárustu její neodbornosti, politické servilnosti či zviditelňování se na bagatelní delikvenci, tak zejména co do narůstající arogance, nezdvořilosti, agresivity a brutality, a to jak při zákrocích, tak obdobně při užívání služebních vozidel v barevném provedení PČR; nemluvě zde o tom, že současní „hrdinní strážmistři“ bez užití zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (neboli bez machrování s VRZ) snad ani jezdit neumí!



Ve volné návaznosti na výše uvedené žadatel získal informaci o tom, že dne …. v cca … h před …. barem … na adrese…., Mělník přijel prověřovat telefonické trestní oznámení mladý policista s očividně značně potetovaným předloktím paže (ze tří na místě samém přítomných policistů na sebe největší pozornost upoutával jednak pro zmíněné tetování, ale také pro pozoruhodnou zřejmou neodbornost).



Nicméně, v přímé souvislosti s tetováním zmíněného policisty tímto žadatel využívaje zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádá o poskytnutí následujících informací:



1) zda v rámci činnosti Policie ČR je aktuálně platný závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, a pokud platí, tak zda plošně, nebo jen pro některé útvary PČR? Resp. pokud pokyn policejního prezidenta č. 181/2006 platí, tak zda je platný a závazný i pro ředitele a policisty ÚO Mělník?

2) v jakých právních normách lze dohledat aktuální pravidla pro viditelná tetování policistů PČR?“





Policie České republiky sdělila žadateli:



1. Zda v rámci činnosti Policie České republiky je aktuálně platný závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, a pokud platí, tak zda plošně, nebo jen pro některé útvary Policie České republiky? Resp. pokud pokyn policejního prezidenta č. 181/2006 platí, tak zda je platný a závazný i pro ředitele a policisty územního odboru Mělník?



Závazný pokyn policejního prezidenta č. 181/2006, kterým se stanoví základní pravidla chování, služebního jednání a služební zdvořilosti v Policii České republiky je platný a účinný. Problematika tetování je uvedena v čl. 11 odst. 7:



„(7) Policista nesmí mít při výkonu služby tetování na hlavě. Viditelné tetování v oblasti krku musí policista při výkonu služby zakrýt (např. páskou v tělové barvě). Policista nesmí mít tetování, které je vulgární nebo které svým významem směřuje k propagaci či projevu sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody člověka. Policejní prezident může rozhodnout o přísnějších pravidlech pro určité útvary a organizační články policie nebo činnosti.“



Podle čl. 6 odst. 7 pokynu policejního prezidenta č. 100/2013, legislativních pravidel, je interní akt řízení závazný pro pracovníky podřízené funkcionáři, který interní akt řízení vydal. Podle § 5 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky policejní prezident odpovídá za činnost Policie České republiky, z čehož vyplývá, že všichni policisté zařazení v Policii České republiky jsou podřízeni policejnímu prezidentovi, a závazný pokyn policejního prezidenta je pro ně závazný.



Oprávnění policejního prezidenta upravit pravidla pro přípravu a vyhlašování interních aktů řízení služebních funkcionářů v Policii České republiky svým interním aktem řízení vyplývá z čl. 22 odst. 1 nařízení Ministerstva vnitra č. 90/1999, kterým se stanoví pravidla pro přípravu a vyhlašování interních aktů řízení v oboru působnosti Ministerstva vnitra.



2. V jakých právních normách lze dohledat aktuální pravidla pro viditelná tetování policistů PČR?



Konkrétní pravidla pro tetování příslušníků Policie České republiky nejsou upravena v žádném právním předpise. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky upravuje v § 9 pouze obecná pravidla pro vystupování příslušníků Policie České republiky:



„Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.“



Tato obecná pravidla jsou konkretizována ve výše zmíněném závazném pokynu policejního prezidenta č. 181/2006. Pravidla pro tetování jsou uvedena v čl. 11 odst. 7, jak uvádíme výše.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 25. 7. 2023

