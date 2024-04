Terorismus a organizovaný zločin

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka uvedla:

„Prosím o poskytnutí informací:

Týkající se účastí PČR ve školských zařízení za účelem zvýšení povědomí o terorismu a organizovaném zločinu v rámci preventivní a výchovné činnosti

Kolik takových akcí se během roku pořádá.

Na jakých stupních základních a středních škol.

C je obsahem takových akcí.

Zda jsou takové akce aktivně vyžadovány ze strany školských zařízení nebo jsou na doporučení PČR.

Kolik cvičení ročně a v jakých krajích se pořádá aktivní cvičení PČR s tématikou boje proti terorismu a organizovaném zločinu.

Kolika mezinárodních cvičení se s tématikou boje proti terorismu a organizovaném zločinu účastnila PČR za hranicemi ČR ve spolupráci s ze zahraničními partnery v roce 2023 a kolik je v plánu v roce 2024.

Co je předmětem/obsahem takových cvičení.

Jaké informační a komunikační technologie/kanály PČR používá při výměně informací.

Jaké útvary PČR se zabývají tématikou terorismu a organizovaného zločinu.

Kolik policistů se v NKBT řeší problematikou terorismu a organizovaného zločinu a kolik policistů celkově je v NKBT.

Kolik podnětů na vyhodnocení v souvislosti s terorismem a organizovaným zločinem na územím ČR bylo NKBT v roce 2022 a 2023 zpracováno.

Kolik policistů se za poslední 2 roky aktivně účastnilo školení, výměny informací a vzdělávání v oblasti terorismu a organizovaného zločinu.“

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

a) Téma terorismu a organizovaného zločinu není primárním tématem pro samostatnou přednášku pro žáky základních a středních škol. Problematika organizovaného zločinu se zmiňuje obvykle při zvyšování právního vědomí, primární protidrogové prevenci a při prevenci kyberkriminality. Problematika terorismu je řešena v souvislosti s ochranou měkkých cílů a rovněž v rámci prevence kyberkriminality zejména ve vztahu hate crime a hate speech na sociálních sítích.

Organizovaný zločin je komunikován v souvislosti s výrobou a distribucí návykových látek, dále v kontextu organizovaných skupin v souvislosti s telefonáty falešných bankéřů či falešných policistů, zřizováním call center a s najímáním osob k legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Terorismus, radikalizace, nenávistné projevy, dezinformace jsou komunikovány např. v souvislosti s předsudečným násilím. Policie České republiky vstoupila v roce 2022 jako první státní instituce do spolupráce se zástupci německé Nadace proti rasismu a zástupci Českobratrské církve evangelické, a zapojila se tak svými aktivitami do konceptu Dny proti rasismu, který otevírá celospolečenskou diskuzi k souvisejícím tématům. Preventisté Policie České republiky ve spolupráci s kolegy specializujícími se na problematiku menšin oslovovali v roce 2022 i v roce 2023 v období od dubna do června napříč všemi regiony žáky a studenty při besedách zaměřených právě na otázky diskriminace, šikany a nenávistné komunikace na sociálních sítích. Během více než 200 akcí ročně oslovili tisíce dětí, studentů i dospělých. Aktivity se setkaly s velkým ohlasem jak ze strany dětí, tak i rodičů a pedagogických pracovníků často právě proto, že se jedná o citlivá témata, o kterých se spíše nemluví. Policisté se setkávali s dotazy na terminologii, znaky diskriminace, symboliku i otázku přípustnosti různého druhu komunikace v online prostředí. V mnohých regionech byla v rámci aktivit navázána dlouhodobá spolupráce s neziskovými organizacemi či církevními subjekty a policisté participovali na jejich akcích pro veřejnost. Besedy i navazující aktivity jednoznačně splnily svůj účel, tj. otevřít témata pro diskuzi i propojit různé organizace ke spolupráci při odstraňování rasové nesnášenlivosti či jiných druhů diskriminace. V roce 2024 Policie České republiky naváže na úspěšný koncept předchozích let a pokusí se v regionech opět upozorňovat na důležité otázky spojené s různými typy diskriminace.

Společně s informačním portálem Ámos vision (digitální panely na školách) Policie České republiky realizovala v roce 2022 i v roce 2023 projekt Prevence ve školách s Policií ČR, kde v rámci šestidílného seriálu byl jeden díl věnován tématu nenávistných komentářů na sociálních sítích, tzv. hate speech. Seriál byl vysílán ve 330 školách, které využívají Ámos vision panely, Policie České republiky tak oslovila 175.000 žáků. Na konci seriálu byl dětem zpřístupněn kvíz s kontrolními otázkami. Do samostatného kvízu se aktivně formou soutěžících přihlásilo 2 309 dětí. Na základě jeho vyhodnocení byly oceněny tři dětské kolektivy a ocenění získalo také deset jednotlivců. Seriál vznikl ve třech jazykových mutacích, kromě češtiny také v ukrajinštině a angličtině.

V roce 2023 Policie České republiky vstoupila do spolupráce s Federací židovských obcí České republiky. Primární diskuse se týkala zapojení preventistů Policie České republiky do problematiky prevence antisemitismu a nenávistných projevů s rasovým či xenofobním podtextem.

V rámci Policejního prezidia České republiky a 14 krajských ředitelství policie bylo v roce 2023 realizováno celkem 4 305 besed a přednášek na téma prevence kyberkriminality, při kterých bylo osloveno 198 267 osob. Specifikem tohoto roku bylo proškolování dospělé populace ohledně nejčastějších podvodných legend využívaných pachateli v prostředí internetu. Osvětové besedy tohoto druhu byly často zprostředkovávány zaměstnavateli pro zaměstnance v rámci výkonu práce. Policie České republiky realizovala celkem 186 takových setkání a oslovila při nich celkem 9 059 osob.

V rámci primární protidrogové prevence bylo realizováno 2 517 akcí a osloveno 67 582 osob.

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě se podílí na zvyšování právního vědomí v oblasti své působnosti v průměru čtyřmi přednáškami ročně se zaměřením na studenty vysokých škol. Přednášky jsou realizovány na základě požadavků vzdělávacích institucí.

b) Cvičení s tématikou boje proti terorismu a organizovanému zločinu Policie České republiky probíhají v rámci celé Policie České republiky. Jednotlivá krajská ředitelství policie pořádají v rámci kapacitních možností a dle potřeb v závislosti na bezpečnostní situaci minimálně 2x ročně výše uvedený typ součinnostního cvičení, které je zaměřeno zejména na nácvik zákroku proti aktivnímu útočníkovi (střelci), poskytování první pomoci, stanovování taktických postupů u měkkých cílů (divadla, školy, nemocnice, státní úřady, nádraží, letiště apod.) a koordinaci činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému v rámci zásahu na místě události. Cvičení zaměřená na tuto problematiku realizují i vybrané specializované útvary Policie České republiky (např. Útvar rychlého nasazení, Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, Národní centrála proti organizovanému zločinu), které se na boj proti výše uvedeným formám kriminality přímo specializují.

c) Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě vznikla jako samostatný útvar Policie České republiky s celostátní působností 1. ledna 2023. V roce 2024 se zúčastní čtyř mezinárodních cvičení s tématikou boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Jde o štábní cvičení s různými náměty a s cílem testovat stávající komunikační a jiné postupy, procesy a procedury.

d) Útvary Policie České republiky využívají k výměně informací v oblasti boje proti terorismu a organizovanému zločinu veškeré technické komunikační prostředky, kterými disponují, z nichž některé jsou utajované.

e) Na boj proti terorismu a organizovanému zločinu se v rámci Policie České republiky specializují tři útvary služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností: Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, Národní centrála proti organizovanému zločinu a Národní protidrogová centrála.

f) Národní kontaktní bod pro terorismus neřeší problematiku organizovaného zločinu. Monitorováním a vyhodnocováním hrozeb plynoucích z terorismu se v rámci Národního kontaktního bodu pro terorismus aktuálně zabývají asi tři desítky příslušníků Policie České republiky.

g) Národní kontaktní bod pro terorismus zpracoval v roce 2022 celkem 249 podnětů a v roce 2023 celkem 412 podnětů.

h) Příslušníci Policie České republiky jsou systematicky vzděláváni v oblasti terorismu a organizovaného zločinu ve dvou rovinách. V rovině základní odborné přípravy pro policisty, kteří nově vstupují do řad tohoto bezpečnostního sboru, je problematika terorismu a organizovaného zločinu vyučována v rámci různých kurzů základní odborné přípravy jako součást vybraných modulů (zejména Základy práva, Služba pořádkové a cizinecké policie a Administrativa a informační technologie). V letech 2022 a 2023 absolvovalo tyto kurzy celkem 4 500 příslušníků Policie České republiky. V rovině vzdělávání, které následuje po základní odborné přípravě, je problematika terorismu a organizovaného zločinu s přihlédnutím k druhu a charakteru služby vyučována v několika dalších kvalifikačních kurzech. V letech 2022 a 2023 absolvovalo tyto kurzy celkem 719 příslušníků Policie České republiky.

PhDr. Jiří Vokuš, 2. 4. 2024

