Ten si pokoj nedá

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

MOSTECKO - Teď mu hrozí 8 let; Do školy se prostě musí chodit; Místo ke spánku mu policisté změnili.

První pracovní den tohoto týdne v ranních hodinách přišel 43letý muž ke své manželce domů, kde ovšem neměl co dělat. Vřelá návštěva to opravdu nebyla. Počáteční vulgární nadávky byl jen slabý odvar. Verbální napadení vygradovalo a Litvínovan měl ženě hrozit, že se nedožije Vánoc. Podle policistů vlepil poškozené facku do obličeje, zřejmě jako důkaz své mužnosti. Té se naštěstí nic vážného nestalo, ovšem manžel v ní vzbudil obavy o svůj život. Důvodem této agresivní a nevítané návštěvy bylo údajně stažení trestního oznámení, které žena podala na svého muže v poslední době. Tehdy policisté Litvínovana vykázali na deset dní z jejich společného obydlí. V současné době je tento zákaz soudně prodloužen do začátku ledna. Policisté útočníka zadrželi po předchozím souhlasu státního zástupce a umístili ho do cely. Od vyšetřovatele si převzal sdělení obvinění ze spáchání zločinu vydírání. Komisař podal návrh na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval. Bude-li uznán vinným, může strávit za mřížemi nejedny Vánoce. Hrozí mu totiž až osmiletý pobyt ve vězení.

Rodiče z Mostu zřejmě zapomněli, že děti v České republice musí chodit do školy. Muž ve věku 47 let a 37letá žena čelí obvinění ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Otec s matkou umožnili vést potomkům zahálčivý život a nedohlíželi na jejich pravidelné docházení do školského zařízení. Nezletilá dcera zameškala v loňské školním roce 135 hodin. Syn na tom je o trochu hůře, tomu rodiče neomluvili celkem 294 vyučovacích hodin. Děti jsou údajně často nemocné. Podle vyšetřovatele rodina navštěvuje lékaře opravdu výjimečně. V době absence si rodiče pro zadané domácí úkoly téměř nechodili. Policisté zjistili, že obdobná situace již v minulosti nastala a byli za ni potrestáni mosteckým magistrátem. Teď jim v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Středečního dne ve večerních hodinách vyjížděli policisté do jednoho z bytů na Liščím vrchu, ve kterém mělo docházet k fyzickému napadání. Členové hlídkové služby zadrželi a převezli do cely 52letého Mostečana. Ten nejdřív vyřvával pod okny své známé a dožadoval se vstupu do bytu, a to i násilným způsobem. Poškozená z obav o svůj majetek dveře do bytové jednotky otevřela. Muž měl vtrhnout rovnou do ložnice s tím, že tam bude spát. Žena ho marně prosila, aby odešel. Vše bylo doprovázeno křikem, sprostými slovy a urážkami ze strany Mostečana. Odmítavý postoj zadrženého vyvrcholil tím, že z kuchyňské linky vyndal dva nože a měl hrozit, že všechny pobodá. Nevítanou návštěvu byla poškozená nucena ukončit přivoláním strážníků a policistů, kteří ho před domem omezili na osobní svobodě. Naštěstí veškeré výhružky skončily jen u slov. Na obvodním oddělení Zahradní si muž od policistů převzal sdělení podezření z přečinů porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování. Místo na spaní teď může nalézt za mřížemi. Za toto „přátelské“ setkání mu totiž hrozí, pokud bude uznán vinným, až tříletý trest.

16. prosince 2022

