Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Téměř dvacet poškozených dívek

Ms kraj: Skončení vyšetřování závažné mravnostní trestné činnosti

Koncem listopadu jsme veřejnost informovali o zahájení trestního stíhání dnes již 46letého muže z Olomoucka pro mravnostní trestnou činnost. Kriminalisté realizovali pod dobu několika měsíců další úkony trestního řízení, spisový materiál se postupně rozrůstal a nyní lze konstatovat, že vyšetřování je skončeno. S jakým výsledkem?

Kriminalisté krajského ředitelství specializující se na kybernetickou trestnou činnost obvinili muže ze zločinů sexuálního nátlaku (dílem dokonaným i ve stadiu pokusu) a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, dále z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie (dílem dokonaným i ve stadiu pokusu) a přečinů ohrožení výchovy dítěte, vydírání, šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a svádění k pohlavnímu styku.

Obviněný měl po dobu zhruba sedmi let, konkrétně minimálně od počátku roku 2012 do jara roku 2019, systematicky vyhledávat na sociálních sítích nezletilé dívky. Vymyslel si vlastní profil – měl se vydávat za chlapce obdobného věku. Po navázání bližšího kontaktu a vyměnění si prvotních důvěrností, včetně vyznání lásky, začal po dívkách požadovat zaslání intimních fotografií a videí. Dívky tak učinily, ale když nebyly svolné k zasílání dalších materiálů, vyhrožoval jim zveřejněním již poskytnutých buď na sociálních sítích, nebo zasláním rodičům či kamarádům.

Poškozených dívek je celkově 18. Nejmladší z nich měla v době virtuálního seznámení se 12 let, průřezově se jednalo o dívky ve věku od 12 do 15 let napříč celou republikou. Některé dívky s obviněným komunikovaly jen pár měsíců, jiné ale i pár let.

Kriminalisté realizovali jednotlivé úkony trestního řízení, včetně domovní prohlídky, při které zajistili výpočetní techniku, mobilní telefony a další materiály důležité pro trestní řízení. Veškeré materiály, věci a informace následně důkladně vyhodnocovali. Kriminalisté pracovali také s výsledky zadaných znaleckých zkoumání. Prověřování a vyšetřování bylo náročné, zejména s ohledem na věk poškozených a charakter trestné činnosti. Práce se zvlášť zranitelnými oběťmi klade i na zkušené kriminalisty vysoké nároky, je potřeba pracoval velmi citlivě a s maximální obezřetností. Určitě lze zopakovat, že pokud je dítě ohroženo uvedenou trestnou činností, nechť se svěří dospělé osobě a ta nechť neprodleně kontaktuje policisty.

Trestní řízení je vedeno vazebně. Muž nebyl v minulosti trestaný, s policisty spolupracoval. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od 5 do 12 let.

Již v předchozí tiskové zprávě uvedla mjr. Jiroušková zásady bezpečné komunikace na internetu. Tyto se nemění, takže si dovolím zopakovat:

Být obezřetný při komunikaci s cizími osobami, zejména pokud nás neznámá osoba sama kontaktuje pod různými záminkami.

Nepřidávat si neznámé osoby ke svým přátelům v rámci on-line komunikačních služeb, jelikož má následně taková osoba přístup i k chráněným informacím.

V případě žádosti o přátelství se přesvědčit, že se jedná skutečně o onu osobu.

Nesdělovat citlivé informace, které mohou být zneužitelné (osobní údaje, přístupová hesla).

Nesvěřovat se se svými problémy, neřešit svou sexualitu.

Být velmi opatrný v případě zveřejňování a zasílání svých fotek a videí.

Uvědomit si, že cokoliv uveřejníte na sociálních sítích, tak to již nelze úplně vzít zpět.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 5. srpna 2020

----------------------------- původní zpráva z listopadu 2019 ----------------------

Seznámil se s nezletilými dívkami přes internet, chtěl intimní fotky a videa a pak je měl několik let vydírat.

Krajští kriminalisté zabývající se kybernetickou trestnou činnosti si připsali další úspěch. Po několika měsíční usilovné práci a vyhodnocování zjištěných informací zadrželi 45letého muže z Olomouckého kraje, který byl podezřelý z mravnostní trestné činnosti.

Muž měl od roku 2014 do roku 2019 na sociálních sítích pod smyšleným profilem a legendou, že se jedná o chlapce v podobném věku, systematicky vyhledávat dívky od 12 do 15 let. Měl jim vyznávat lásku a poté, jako důkaz opětování náklonnosti, požadovat jejich intimní fotografie a videa. Poškozené mu choulostivý materiál zaslaly. Jakmile s ním dívky chtěly přestat komunikovat a nechtěly reagovat na jeho požadavky, měl jim vyhrožovat zveřejněním zaslaných fotografií a videí na sociálních sítích nebo zasláním materiálu rodičům či kamarádům. Dívky mu pak měly ze strachu požadované zasílat. S jednou z obětí měl muž tímto způsobem komunikovat dokonce po dobu čtyř let.

Jedna z obětí se svěřila rodičům, kteří věc oznámili policistům. Policisté se začali věcí zabývat a vyhodnocovali informace, ze kterých zjistili, že poškozených je mnohem více. Muž se měl tímto způsobem seznámit a komunikovat s šesti dívkami uvedené věkové skupiny z celé České republiky.

Po zadržení muže policisté provedli domovní prohlídky, při kterých zajistili výpočetní techniku, mobilní telefony a další materiály důležité pro trestní řízení. Policejní komisař muže obvinil ze zločinu sexuálního nátlaku, přečinů zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožení výchovy dítěte, vydírání, šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Trestní stíhání je vedeno vazebně a obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše dvanácti let.

V souvislosti s tímto případem uvádíme zásady bezpečné komunikace na internetu:

Být obezřetný při komunikaci s cizími osobami, zejména pokud nás neznámá osoba sama kontaktuje pod různými záminkami.

Nepřidávat si neznámé osoby ke svým přátelům v rámci on-line komunikačních služeb, jelikož má následně taková osoba přístup i k chráněným informacím.

V případě žádosti o přátelství se přesvědčit, že se jedná skutečně o onu osobu.

Nesdělovat citlivé informace, které mohou být zneužitelné (osobní údaje, přístupová hesla).

Nesvěřovat se se svými problémy, neřešit svou sexualitu.

Být velmi opatrný v případě zveřejňování a zasílání svých fotek a videí.

Uvědomit si, že cokoliv uveřejníte na sociálních sítích, tak to již nelze úplně vzít zpět.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

26. listopadu 2019

vytisknout e-mailem