Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Téměř čtyři promile řidiče nezastavily

Tábor - Rozhodl se usednout za volant a havaroval.

Jízda pod vlivem alkoholu je zákonem zakázaná. Na to nejspíš zapomněl řidič (35 let) z Táborska, který se v pátek krátce před 14:00 hodinou pohyboval ve vozidle značky Škoda v obci Radětice, jel ve směru na obec Bernartice. Pravděpodobně vlivem značného množství alkoholu, které požil, nezvládl řízení a havaroval. V pravém silničním příkopu narazil do můstku sjezdu na pole. Na svém vozidle způsobil škodu ve výši 20 000 korun. Policisté provedli u řidiče opakovanou dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem více než 3,70 promile. Policisté z táborského dopravního inspektorátu se případem i nadále zabývají.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

28. července 2019

