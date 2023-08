Po téměř 30 letech od spáchání trestného činu je ve vězení

Čecha s americkým občanstvím vydaly Spojené státy americké k výkonu trestu odnětí svobody do ČR.

Velmi dlouhá cesta vedla k naplnění spravedlnosti v případě křivého obvinění z účasti dvou mužů na vraždě v roce 1994. Jednapadesátiletý muž křivě svědčil v případě vraždy a na základě jeho věrohodné výpovědi obvinil vyšetřovatel dva muže, které násedně soud poslal do vazby. Své tvrzení pak po několika měsících písemně odvolal a uprchl do zahraničí.

Křivým obviněním a křivou výpovědí se muž dopustil trestného činu, který výrazně zasáhl do života poškozených. Ze svědka, který měl důležité informace v případě vraždy, se stal obviněný a posléze odsouzený k několikaletému trestu odnětí svobody. Celé řízení bylo vedeno proti uprchlému, neboť muž již v době soudu žil na různých místech v USA.

Čeští policisté měli přesné informace o pobytu uprchlíka po více než 20 let, ale vzhledem k tomu, že se v průběhu extradičního řízení muž stal občanem USA, celý právní proces se zkomplikoval a trval prakticky dvě desítky let. Odsouzený se v USA několikrát stěhoval a využíval všech legálních možností se vydání zpět do ČR vyhnout. Po celou dobu jeho útěku se policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) aktivně snažili proces ovlivnit, ať už na úrovni INTERPOLu, nebo přímo orgánů prosazujících právo v USA, včetně FBI.

Do poslední chvíle před odletem letadla z americké Atlanty do Amsterdamu existovala možnost, že může být extradice zrušena. To se naštěstí nestalo a odsouzený muž se v doprovodu policistů z cizinecké policie, kteří jsou specialisty na letecké eskorty, tzv. Air Marshalů a jednoho policisty z ŘMPS, vydal na cestu přes oceán. Po krátkém přestupu v Nizozemí muž po 25 letech od útěku přistál v Praze a hned byl eskortován do vězení, kde bude trávit několik příštích let.

Právě dlouholeté budování a rozvíjení kontaktů s partnery v USA nakonec pomohlo ke zdárnému výsledku, tedy naplnění spravedlnosti, které spočívá v tom, že si muž odpyká svůj trest v Česku. Samozřejmě, že spolupráce s kolegy z různých agentur USA a dalších států pomáhá při hledání našich uprchlíků po celém světě a je pro obě strany velmi výhodná. Za svůj přínos pro budování dobrých vztahů a posilování bezpečnosti obdrželo několik českých policistů významná ocenění od amerických kolegů.

kpt. David Schön

28. srpna 2023

