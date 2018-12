Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Televize, porcelán i brambory

NÁCHODSKO – Sváteční návštěvy odhalily vloupání do chalup

Ilustrační foto/Policie ČRPo pachatelích několika vloupání do chat a chalup na různých místech Náchodska začali po vánočních svátcích pátrat místní policisté. K vloupáním došlo pravděpodobně již dříve během některých prosincových dní, majitelé je však objevili teprve, když přijeli strávit na chalupy sváteční dny.

Po pachateli vloupání do chalupy v obci Vysoká Srbská pátrají policisté z obvodního oddělení v Hronově. Zloděj v blíže neurčené době od 16. do 22. 12. 2018 vnikl do objektu vysazením dveří od chléva. Pak už se dostal do obytné části stavení. Tam si v obývacím pokoji vyhlédl televizor, který odnesl, a k tomu přibral 25 kg brambor. Majitelům způsobil škodu ve výši přibližně čtyř a půl tisíce korun. Po pachateli policisté pátrají.

Po nezvané návštěvě pátrají také policisté z obvodního oddělení v Broumově. Tento nezvaný host v rozmezí 15. až 25. 12. 2018 řádil v rekreační chalupě v obci Martínkovice. Pachatel pro změnu vyrazil zadní dveře do chalupy a vnikl dovnitř. Celou jí prohledal a pak odcizil troje hodiny, sadu porcelánového nádobí, hmoždíř a lampu. Majitelé vyčíslili způsobenou škodu na 44.000 korun. Také po tomto pachateli policisté pátrají.

Za přečin krádeže vloupáním jak jednomu, tak druhému nenechavci hrozí až dvouletý trest odnětí svobody nebo trest peněžitý.

por. Mgr. Eva Prachařová

28. 12. 2018 v 10.30 hodin

