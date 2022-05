Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Telefonní hovor za 600 tisíc

MOSTECKO - Peníze skončily v peněžence někoho jiného.

Minulý týden přijali mostečtí policisté oznámení od ženy, která se stala terčem podvodníků a přišla o nemalou finanční částku. Prostřednictvím mobilního telefonu ji kontaktoval neznámý muž, který se představil jako bezpečnostní pracovník peněžního ústavu. Postupně telefonicky hovořila i s dalšími osobami, které se taktéž vydávaly za pracovníky bank nebo vystupovaly jako příslušníci policie.

Tyto telefonáty vypadaly velmi věrohodně. Pachatelé se chytrým trikem vydávají za někoho jiného a maskují tak pravé číslo. V tomto případě se příchozí hovory jevily skutečně jako z peněžního ústavu nebo z policejní linky. Tento druh podvodu je nazýván jako „spoofing.“

Poškozená z Mostecka měla být informována, že jejím jménem se někdo snaží získat půjčku ve výši 260 tisíc korun. Poté jí neznámý volající sdělil, že pokud chce zabránit tomuto podvodnému jednání a chce odhalit pachatele, je potřeba sjednání půjčky v nejvyšší možné částce. S tímto žena souhlasila. Pomocí hovorů a zasílaných textových zpráv byla nasměrována na pobočku banky, u které má zřízený bankovní účet. Tam, podle předem dojednané a smyšlené spolupráce podvodníků, uzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 600 tisíc korun. Tento finanční obnos v bance vybrala a podle sdělených instrukcí jela nepochopitelně do teplického nákupního centra, kde celou částku vložila do bankomatu třetí generace, tzv. bitcoinmatu. Podvedená byla oklamána, protože ji pachatel ujišťoval v tom, že peníze se tímto způsobem převedou do virtuální peněženky finančního ústavu. To se samozřejmě neukázalo jako pravdivá skutečnost a několikaset tisícová částka byla poukázána na adresu bitcoinové peněženky neznámé osoby.

V souvislosti s tímto případem policisté opakovaně varují občany před útoky neznámých podvodníků, které spočívají zejména v obvolávání svých obětí. Cílem útočníků je oklamat osobu a vydělat peníze.

Bankovní sektor na svých webových stránkách, ale i v mobilních aplikacích varuje před těmito útoky. Banky opakovaně sdělují, že neobvolávají své klienty, a to ani v souvislosti s jinými druhy podvodů jako je například „vishing,“ kdy se snaží podvodníci získat citlivé informace k jejich účtům, internetovému bankovnictví nebo k platebním kartám. Ani takové informace nikomu po telefonu neříkejte. Více informací „jak se nestát obětí podvodníků“ naleznete v tomto odkaze.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. května 2022

