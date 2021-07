Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Technopárty na Rakovnicku

KRAJ - Příznivci techna se sjížděli do obce Krušovice.

Do katastru obce Krušovice na Rakovnicku se od pátečního večera dne 9. července tohoto roku sjížděli příznivci techna. Středočeští policisté místo po celou dobu monitorují, usměrňovali provoz na příjezdových cestách a nájezd účastníků korigovali. Probíhá standardní dohled nad veřejným pořádkem a případná protiprávní jednání řeší dopravní, pořádková i cizinecká policie.

Do nedělního rána se na místě nacházelo přibližně 700 účastníků technoparty. Policisté zadrželi jednoho muže cizí státní příslušnosti pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Cizinec byl umístěn do policejní cely. Dále policisté na místě řešili tři trestné činy a čtyři přestupky v dopravě. Do současné chvíle policisté nemuseli řešit vážnější narušení veřejného pořádku. Evidujeme patnáct podnětů občanů, kteří podali stížnost na rušení nočního klidu.

Policisté provádějí a budou provádět důsledné kontroly osob a vozidel. U odjíždějících účastníků se kontrolami zaměří především na přítomnost alkoholu v dechu a na návykové látky.

por. Bc. Lucie Nováková

11. července 2021

