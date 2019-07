Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Technickou kontrolu má téměř osm let neplatnou

ZNOJEMSKO: Majitel vozidla však opakovaně s autem jezdil.

Osobní auto s platností technické kontroly do listopadu roku 2011 jsme zastavili včera ve Znojmě. Před desátou hodinou dopolední s ním jeho třiapadesátiletý majitel z našeho regionu projížděl Louckou ulicí. Uložili jsme mu na místě pokutu dva tisíce korun. To však nebyla jeho jediná jízda s tímto autem, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Zjistili jsme dále, že již v roce 2017 byl dvakrát se stejným vozidlem kontrolován a ze stejného důvodu dostal na místě pokutu dva tisíce korun. K tomu byl jednou i pod vlivem alkoholu. Nadýchal tehdy do půl promile, takže se jeho protiprávním jednáním zabývala rovněž přestupková komise.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 9. července 2019

