TČ navazování nedovolených kontaktů s dítětem

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:



„Zdvořile Vás žádám o poskytnutí informací, kolik Policie České republiky eviduje zahájení trestního stíhání pro uvedený trestný čin nebo zahájení prověřování pro podezření ze spáchání trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, od data zavedení této skutkové podstaty do trestního zákoníku, t. j. ode dne 1. srpna 2014, do dne poskytnutí požadované informace. V této souvislosti zároveň žádám o sdělení počtu těchto případů evidovaných ve služebních obvodech jednotlivých krajských ředitelství policie. "



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadatelce sdělila, že statistika kriminality neeviduje zahájení prověřování konkrétního skutku, eviduje pouze registrované skutky, tj. takové skutky, u kterých byly zahájeny úkony trestního řízení. Policie České republiky vede statistické údaje podle takticko-statistických klasifikací (dále jen „TSK). Statistika kriminality eviduje trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2020 pod TSK 290. Od 1. ledna 2021 pak eviduje daný trestný čin pod TSK 294.



Policie České republiky žadatelce poskytla soubor s daty výše uvedených TSK: „TČ navazování nedovolených kontaktů s dítětem“, a to v požadovaném členění po jednotlivých krajích. (viz. příloha).



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 1. 12. 2022

Související dokumenty TČ navazování nedovolených kontaktů s dítětem.xlsx

Velikost souboru:12,3 KB / formát XLSX

