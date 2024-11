Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Taxíky skupině vydělaly miliony

Jihočeští kriminalisté vyšetřují pasáky řidičů, spolupracují celníci i finanční ředitelství.

Tým jihočeské kobry má další úspěch, spolupráce jihočeských kriminalistů, generálního finančního ředitelství a generálního ředitelství cel pomohla odhalit skupinu, dnes již čtyř obviněných. Ti se měli podle vyšetřovatelů a shromážděných důkazů dopustit závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Za období od ledna 2020 do března 2024 „obrali“ stát na DPH o více jak 121 000 000 korun.

Čtyřlístek obviněných řídil flotilu společností a pomocí nich organizoval provoz vozidel a jejich řidičů, kteří zajišťovali smluvní přepravu. Vymyšlené bylo vše dobře, kdo by u „taxíků“ hledal desítky milionů? Čtyřlístek obviněných mužů z Prahy měl všechno zorganizováno. Nejstarší vše podle vyšetřovatelů řídil, dával pokyny ke vzniku a následné obměně společností zařazených ve flotile (společnosti poskytovaly služby smluvní přepravy osob pomocí elektronických platforem). Další sjednával a řídil řidiče. Další kontroloval administrativu a platbu od majitelů elektronických platforem, kterými si zákazníci objednávali přepravu. Finanční prostředky od provozovatelů platforem měli však obvinění v souladu s daňovými pravidly zdanit, to se však nestalo. Pouze v týdenních intervalech odměňovali jednotlivé řidiče.

Počátkem listopadu tak proběhla společná razie kriminalistů, celníků a vyšetřovatelů. Následovalo zadržení osob a domovní prohlídky, při nichž byly zajištěny automobily, finanční prostředky na účtech i v hotovosti. Zajištěn byl také investiční diamant a nemovitosti. Některé podezřelé investice obviněných do zlata či jiných drahých kovů si vyžádaly i nasazení detektorů kovů při prohledávání pozemků. Nezdaněné finanční prostředky putovaly také „na oko“ do pachateli zřízených spolků údajně pečujících o kočky a psy, finance spolků však řídili a spravovali obvinění, ti pak výnosy z daňové trestné činnosti, prezentované jako „dary“ spolkům, užívali pro svoji potřebu.

Spoluprací jihočeské kobry se podařilo zajistit bezmála 30 000 000 korun. Vyšetřovatelé však na případu nadále pracují, zatím je ale zřejmé, že jde o první takovýto případ podvodné flotily. Dva z obviněných mužů jsou stíháni vazebně. V případě, že by se soud ztotožnil s názorem vyšetřovatelů by všem obviněným hrozil trest odnětí svobody ve výši pěti až deseti let.

19. listopadu 2024

