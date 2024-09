Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Taxikář se bránil plynovou pistolí

ŠUMPERK - Agresivní cestující napadl taxikáře.

Třiadvacetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta za přečin výtržnictví. Případem se zabývají policisté obvodního oddělení Šumperk.

V sobotu 7. září 2024 ve tři hodiny v noci muž nastoupil společně s dalšími dvěma osobami do vozidla taxi v Šumperku. Po nastoupení začal řidiči fyzicky vyhrožovat. Nato řidič vozidlo zastavil, na což jej muž uhodil pěstí do tváře. Poté z vozidla vystoupil a křičel na řidiče, ať vystoupí, že si to s ním vyřídí. Řidič z obavy napadení, rychle vytočil linku 158. Zároveň vzal z přihrádky vozidla plynovou pistoli a vystoupil. Agresivní muž mu vytrhl z ruky telefon a hodil jej na zem. Čtyřiadvacetiletý taxikář potom vystřelil poplašný náboj do země, ale agresor ve výhrůžkách nepřestával. Řidič tedy vystřelil tři pepřové náboje směrem k útočníkovi. Ten v útoku přestal a z místa odešel. Šumperští policisté zjistili, že útočník byl za výtržnictví naposledy odsouzen Okresním soudem Šumperk v roce 2020.

por. Mgr. Libor Hejtman

10. září 2024

