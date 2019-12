Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tašky získal snadno

BRNO: Drzý zloděj využil neuzamčených šaten.

Poměrně snadnou roli, kterou podpořil i notnou dávnou troufalosti, měl v jedné brněnské základní škole neznámý pachatel. Pro svoji kořist totiž během včerejšího dne zamířil do školy v Králově Poli. Očividně využil probíhajícího volejbalového tréninku a jednoduše vniknul do neuzamčené dámské šatny. Nikým nerušen se v ní zaměřil zejména na sportovní tašky, ve kterých měly dorostenkyně především hodnotnější mobilní telefony, osobní doklady a platební karty. Těm tak poberta způsobil celkovou škodu za více než 27 tisíc korun. V současné době je případ policisty prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Většině podobných případů by určitě se dalo předejít. Vždy je třeba zvážit, zda je nutné nosit s sebou do školy hodnotnější věci, přičemž je nemůže mít stále při sobě. Popřípadě je třeba zvážit i možnost, že takové cennosti by se dali svěřit pedagogům do úschovy. Nejdůležitější rada nakonec, jenž platila, platí a bude stále platit. Zamykat, zamykat a zamykat.

por. Bc. Petr VALA, 18. prosince 2019

