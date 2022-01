Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tanvaldští policisté zadrželi recidivistu krátce po činu

JABLONECKO – Na sklonku roku se vloupal do šesti rekreačních objektů.

Mnoho lidí vyrazilo v novém roce, po vánočním období hojnosti, do přírody. Nejen proto, aby shodili nějaký ten přebytečný kilogram váhy, ale zkrátka také proto, aby se byť i jen nadýchali čerstvého vzduchu či naplnili nějaká z novoročních předsevzetí. Sport a vlastně i samotný pobyt v přírodě mnohým z nás již nesmí chybět, a čím dál tím častěji patří k našemu životnímu stylu. Po lesních cestách tu a tam spatříte mihnout se běžce ve fosforových, o číslo menších, elasťákách, onde za mocného halasu hledá rozvětvená rodinka nedaleký rozcestník. K vidění jsou milenci ve stejných pletených kuliších zaklesnutí jeden do druhého, pejskař tažený svým téměř metrákovým čtyřnohým parťákem nebo bahnem poďobaný cyklista, který velmi pozdě přišel na to, že si zapomněl připnout blatníky na svůj terénní speciál. V lese a v jeho okolí je k vidění takřka všelicos. Je to tak běžné, že už tomu ani nevěnujeme pozornost. Co ovšem v lese zaručeně pozornost přiláká, je nahrbená postava, které se podlamují kolena pod vahou televizoru.

Policisté z Tanvaldu již nějaký čas měli spadeno na lapku, který se vloupával do rekreačních chat a chalup v okolí města. Celkem pochopitelně se tak muži zákona začali více věnovat ohroženým lokalitám, kde mohl neznámý zloděj znovu udeřit. A právě v neděli v podvečer, při průjezdu okolím Žďáru u Tanvaldu, spatřili policisté v blízkosti lesa ojedinělý novoroční úkaz. 2. ledna křesťanské Vánoce logicky pominuly a k těm pravoslavným bylo ještě daleko. Oním přízrakem s televizí na zádech tak nemohl být ani Ježíšek opozdilec, ani předčasný děda Mráz. Osoba, jakmile spatřila policejní vůz, zkoprněla. V tu chvíli jí hlavou jistě prolétlo několik myšlenek, třeba jak vyměnit televizor za mimikry, nebo jak rychle zmizet v hustém lesním podrostu. Marně. Zázrak se nekonal, spásná myšlenka nedorazila. Na dotaz mužů zákona, kde v lese vzal a kde k televizoru přišel, nebyl 42 letý recidivista schopen smysluplně odpovědět. Netrvalo dlouho a s nákladem okusil pohodlí policejního vozu. Zřejmě přívětivost, s jakou se již dlouho nesetkal a možná i dozvuky smířlivé vánoční atmosféry mohly za to, že navedl policisty až k místu, kde se televizoru zmocnil. Následovala projížďka i po dalších místech, která v předchozím období navštívil, a do kterých se bez vědomí jejich majitelů vloupal. V průběhu večera tak policisty navedl k dalším pěti rekreačním objektům.

Policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 42 letého muže z Jablonecka jako obviněného z přečinů porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže, za které mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Zároveň také podal podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Do rozhodnutí soudu tak recidivista vyčká v cele vazební věznice. Vloupáními způsobil škodu za 50tisíc korun.

4. ledna 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

