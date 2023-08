Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tankoval palivo „zadarmo“

KOLÍNSKO – Krádeže nebyly jeho jediným prohřeškem.

Teprve devatenáctiletý muž se během necelých čtyř měsíců dokázal postarat o tři trestné činy, z nichž byl obviněn. Kromě toho řídil vozidlo s několika platnými zákazy řízení a jednou způsobil dopravní nehodu, při níž těžce zranil svou spolujezdkyni.

Kriminalistům se podařilo důslednou prací přijít na stopu podezřelé osoby a intenzivně na všech případech, kde figuroval, pracovali. Než muže zadrželi, stihl způsobit dopravní nehodu.

Komisařka po veškerých služebních úkonech zahájila proti 19letému muži trestní stíhání a obvinila ho ze spáchání 3 trestných činů, a to pokračující krádeže, pokračujícího maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z těžkého ublížení na zdraví.

Krádeží se dopustil tím, že celkem v sedmi případech mladík přijel k benzínovým čerpacím stanicím, kde natankoval do různých vozidel dohromady téměř 400 litrů pohonných hmot za částku přesahující 14 tisíc korun českých.

Na místa se dopravoval vozidly jako jejich řidič, a to i přes tu skutečnost, že má několik zákazů řízení platných do září 2023.

Z třetího trestného činu, těžkého ublížení na zdraví, byl obviněn kvůli dopravní nehodě, jež způsobil a při ní utrpěla jeho spolujezdkyně těžké zranění. Při projíždění levotočivou zatáčkou v Doubravčicích nepřizpůsobil rychlost jízdy a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stěny příkopu, vlivem čehož se automobil převrátil na střechu.

Obviněnému hrozí v případě pravomocného odsouzení trest odnětím svobody až na čtyři léta.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

4. srpna 2023

