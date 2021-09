Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tankoval, ale neplatil

CHEBSKO – Načerpal téměř 900 litrů pohonných hmot.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání teprve jednadvacetiletého mladíka z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.



Obviněný měl totiž přibližně měsíc tankovat na různých čerpacích stanicích na Chebsku a Sokolovsku, ovšem za pohonné hmoty neplatil. Ve většině případů natankoval do automobilu, kterým přijel, následně ještě do kanystrů uskladněných v zavazadlovém prostoru, nasedl do vozidla a odjel. Takhle si počínal v sedmi případech. Celkově natankoval téměř 900 litrů pohonných hmot a způsobil škodu přibližně 27 tisíc korun.



Poprvé měl tímto stylem tankovat v úterý 20. července letošního roku na jedné z čerpacích stanic na Chebsku. Natankoval přes 100 litrů pohonných hmot a odjel bez zaplacení. Poslední den v červenci měl přijet na jednu z čerpacích stanic na Sokolovsku. Do automobilu a kanystrů měl natankovat přes 160 litrů pohonných hmot a poté se snažit zaplatit platební kartou, které se předtím zmocnil. Ovšem neznal PIN kód, tak se mu platbu provést nepodařilo. Obsluze čerpací stanice měl uvést, že si zajede pro finanční hotovost. Na místě zanechal platební kartu a mobilní telefon jako záruku, že se opravdu vrátí. Nevrátil. I v tomto případě nakonec tedy odjel bez zaplacení.



Jeho protiprávní jednání ukončili policisté ve čtvrtek 26. srpna. Krátce po 13. hodině byl policisty z obvodního oddělení Cheb - město zastaven a kontrolován ve vozidle značky Škoda. Při lustraci policisté zjistili, že jednadvacetiletý mladík má navíc platný zákaz řízení všech motorových vozidel, a to do prosince letošního roku. Policisté jednadvacetiletého mladíka zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného jednadvacetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 9. 2021

