Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tankoval a neplatil

LITOMĚŘICKO – Nyní čelí obvinění; Vypranému oblečení neodolal…

Litoměřičtí policisté sdělili obvinění 50letému muži z Lounska pro trestný čin krádeže. Obviněný muž si měl jezdit na Litoměřicko tankovat benzin zadarmo. Ve třech případech měl přijet na různé benzinové čerpací stanice, kde si měl natankovat do palivové nádrže vozidla značky Škoda pohonné hmoty a po dokončení tankování měl usednout zpět do vozidla a bez uhrazení odebraného benzinu odjet. Takto si měl přijít bez placení k pohonným hmotám za více než 3 tisíce korun. Výše uvedeného jednání se měl dopustit přesto, že byl v nedávné době za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen a potrestán. Vzhledem k jeho bohaté trestní minulosti mu v případě soudem uznané viny hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Obvinění za recidivistou putovalo do vězení, kde si již odpykává trest za jinou majetkovou trestnou činnost.

Vypranému oblečení neodolal…

Od konce měsíce dubna tohoto roku zaměstnával litoměřické policisty tehdy neznámý pachatel, který se specializoval především na vyprané ošacení na balkonech. Po vylezení na různé balkony v Litoměřicích se měl minimálně ve čtyřech případech zmocnit vypraného prádla pověšeného na prádelních šňůrách. Dále měl v Litoměřicích vniknout do chodby bytového domu a odcizit zde uložené jízdní kolo. Následně měl v malé obci u Litoměřic vniknout mimo otvírací dobu do místní hospůdky, odkud si měl odnést větší množství kuřiva, nápoje, oplatky a finanční hotovost. Jeho poslední výprava za lupem proběhla v nočních hodinách počátkem tohoto týdne. Zacílil na jednu z prodejen tabáku v Litoměřicích, kam měl vniknout za použití násilí. Měl odcizit výherní losy, kuřivo, finanční hotovost a mobilní telefon. Na základě operativního šetření byl 21letý muž z Litoměřic následujícího dne vypátrán a zadržen. Způsobená škoda je odhadnuta na několik desítek tisíc korun. Litoměřičan si převzal sdělení obvinění pro trestný čin krádeže a v případě soudem uznané viny mu hrozí až pětiletý trest.

17. června 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem