Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tanec se zlodějem jí stál briliantový prsten

BRNO: Pomozte nám najít rychlého zloděje.

To, že příležitost dělá zloděje, se opět potvrdilo jednoho listopadového dne na brněnském Zelném trhu. Zde se totiž do hromadné večerní veselice zapojil i jeden očividně lstivý muž, jenž se zprvu tvářil jako hotové neviňátko. Příjemně se s muzikanty bavil, zpíval a dokonce tancoval. Nikomu z přítomných důvěřivců tak nebyl nenápadný poberta vůbec podezřelý, a už vůbec by je nenapadlo, že ho jen za několik okamžiků budou nahánět Brnem. Drzý zlotřilec totiž duchapřítomně využil toho, že si jedna rozradostněná tanečnice ledabyle opřela svoji kabelku o blízký stánek. Zřejmé nepozornosti tak poberta pohotově využil a v nestřeženém okamžiku kabelku sebral. Přestože si toho povšimnuli kamaradi poškozené, tak přesto svým pronásledovatelům dobře fyzicky natrénovaný pachatel lehce unikl. Za svůj vydatný sportovní výkon byl nakonec odměněn hodnotným lupem. V kabelce totiž našel vyjma tanečního kostýmu, hedvábných vějířů, tanečních bot, taktéž dva 14 karátové zlaté prstýnky, přičemž jeden z nich byl dokonce osazen briliantovými kamínky a nepozorné majitelce tak nenadále způsobil škodu převyšující částku 27 tisíc korun.

A právě nyní policisté z obvodního oddělení Brno – střed doufají, že se lapka přepočítal, neboť se jim od kolemjdoucích podařilo zajistit fotografii pachatele, která byla pořízena jen krátce před činem. Nyní žádají širokou veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti neznámého chmatáka, kterému by v případě dopadení hrozilo trestní stíhání za trestný čin krádež. Očividně by se mělo jednat o cizince tmavé pleti, který byl ve věku kolem 40 let, vysoký asi kolem 170 cm a byl střední postavy. Špatně česky hovořící muž byl holohlavý a oblečený byl do tmavé bundy a modrých riflí. Víte, o koho se jedná? Ozvěte se na tísňovou linku policie 158, popřípadě se taktéž můžete obrátit přímo na brněnské policisty na telefonní čísle 974 624 439.

por. Bc. Petr Vala, 10. ledna 2020.

