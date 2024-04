Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Taktické cvičení ústecké policie

ÚSTECKO - Ústečtí policisté cvičili zákrok proti aktivnímu střelci.

Dnes proběhlo taktické cvičení ústeckých policistů zaměřené na eliminaci aktivního střelce. To simulovalo ozbrojený útok v prostorách budovy bývalé střední odborné školy v ulici Stará na Severní Terase.

Do cvičení se zapojili dvě desítky policistů z řad zejména pořádkové policie, ale také dopravní policie. Zároveň se do cvičení zapojili i ústečtí hasiči. Všichni si v reálných podmínkách vyzkoušeli několik modelových situací, se kterými se mohou setkat.

Ústí nad Labem 18. dubna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

