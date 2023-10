Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Taktické cvičení složek IZS

Jihočeský kraj – Prachatice - Cvičení proběhlo na železničním přejezdu u obce Holečkov na Prachaticku.

Taktické cvičení složek IZS – Holečkov 2023

Dopravní nehody patří k nejčastějším mimořádným událostem, u kterých složky integrovaného záchranného systému zasahují. Naštěstí častými zásahy nejsou hromadné nehody s velkým počtem zraněných osob. Přesto jsou na ně všichni záchranáři dobře připraveni. Ke zdokonalení akceschopnosti pomohlo i dnešní taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému „Holečkov 2023“.

Cvičení proběhlo na železničním přejezdu u obce Holečkov na Prachaticku. Zúčastnili se jej profesionální hasiči HZS Jihočeského kraje ze stanic Vodňany, Prachatice a České Budějovice, zdravotníci ZZS Jihočeského kraje z oblastních středisek Prachatice, Strakonice a České Budějovice včetně vrtulníku LZS a policisté Jihočeského kraje z obvodních oddělení Netolice a Vodňany, dopravního inspektorátu Prachatice a Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Zapojeni byli také jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Vodňany, Bavorov, Netolice, Lhenice a Strunkovice nad Blanicí a podnikoví hasiči Hasičského záchranného sboru podniku Správa železnic.

Průběh cvičení:

Úkolem všech zasahujících bylo prověření společného zásahu u dopravní nehody vlaku a autobusu s velkým počtem zraněných a obětí. Vlastní situace byla nasimulována přímo na přejezdu. Scénář předpokládal, že po technické závadě stojí na železničním přejezdu nepojízdný autobus a z boku do něj narazí přijíždějící osobní vlak. Autobus se nárazem převrátí na bok a zůstane na kolejích ležet.

Autobus je téměř plně obsazen a všichni jeho cestující jsou různým způsobem zraněni včetně zranění smrtelných. Zranění utrpí také více než dvacítka cestujících ve vlaku, těžce zraněn je také strojvedoucí. Celkem bylo nutné zachránit více než 70 zraněných figurantů.

Každá ze zasahujících složek pak měla své speciální a nezastupitelné úkoly a činnosti:

Policie Jihočeského kraje –

Policisté uzavřeli místo tragické události. Na místě zasahovali policisté z Obvodního oddělení Netolice, policisté z Obvodního oddělení Vodňany a dále dopravní policisté z prachatického dopravního inspektorátu. Policisté stanovili objízdné trasy a zajišťovali bezpečný průjezd vozidel hasičů a záchranářů k místu této události. Dále dohlíželi na to, aby se do vymezených prostor nedostaly nepovolané osoby a rovněž pomáhali při ztotožnění obětí a zraněných osob. Zároveň pátrali po několika pasažérech, kteří při nehodě utrpěli šok a rozprchli se po okolí. Policisté dále na místo vyslali také své krizové interventy společně s policejními psychology k poskytování posttraumatické péče. Bližšími okolnostmi a příčinami této tragické dopravní nehody by se dále zabývali dopravní policisté, a to i ve spolupráci s prachatickými kriminalisty.

Profesionální i dobrovolní hasiči Jihočeského kraje prověřovali především taktické postupy záchrany velkého počtu zraněných osob. Do záchrany byly zapojeny dvě desítky profesionálních hasičů a stejný počet hasičů dobrovolných. Bylo povoláno osm automobilových cisteren, evakuační autobus a dva technické kontejnery, které jsou na hromadné nehody svým vybavením specializovány. Cisternu a automobilový jeřáb s celkem osmi hasiči vyslali k nehodě podnikoví hasiči HZS podniku Správa železnic.

Zásadním úkolem zasahujících hasičů byly záchranné a vyprošťovací práce. Hasiči si museli poradit se situací, kdy havarovaný autobus je nestabilní a je převrácen na pravý bok, tedy na dveře. Podle toho musela být ze strany velitele vedena taktika zásahu. Nezbytnými úkony bylo provedení protipožárních opatření a neustálá kontrola možného úniku provozních kapalin.

Podstatnou částí zásahu byla spolupráce se zdravotníky ZZS, třídění zraněných metodou START a transport zraněných do sanitek, vrtulníku či na vytvořené shromaždiště. U nehody byla prověřena také činnost posttraumatického týmu HZS Jihočeského kraje.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje –

Mimořádná událost podobného rozsahu je velice náročná pro všechny zasahující. Veškeré činnosti musí být jednoznačně koordinovány, rozhodčí cvičení sledují činnosti jednotlivých složek na úrovni taktické i operativní. Hodnocení cvičení bude provedeno v následujících dnech jak na úrovni jednotlivých zasahujících složek, tak i integrovaného záchranného systému jako celku.

por. Ing. Vendula Matějů (vendula.mateju@jck.izscr.cz, 725 035 023)

Bc. Petra Kafková (mluvci@zzsjck.cz, 604 636 491)

PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS. (mluvci@zzsjck.cz, 607 983 634)

por. Bc. Martina Joklová (martina.joklova@pcr.cz, 724 250 839)

3. října 2023

vytisknout e-mailem