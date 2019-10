Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Taktické cvičení AMOK

KRAJ VYSOČINA: Do cvičení se zapojily všechny složky IZS

Taktické cvičení AMOK 2019, jehož hlavním cílem bylo procvičit vzájemnou spolupráci a koordinaci činností a postupů při zásahu složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina v podmínkách mimořádné události, se dnes dopoledne uskutečnilo v Jihlavě v objektu Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy ve Vzdělávacím zařízení Praha, pracoviště odboru výuky Jihlava, v ulici Tolstého.

Námět celého cvičení předpokládal, že v budově vzdělávacího zařízení v Jihlavě během výuky došlo k násilnému útoku ze strany několika ozbrojených osob. Do hlavní budovy vzdělávacího zařízení vnikne neznámý ozbrojený útočník. Motivem jeho následného násilného jednání je touha po odplatě za domnělé křivdy způsobené během studia. Ostrahu konajícího policistu útočník zraní výstřelem ze střelné zbraně. Útočník poté vpustí do objektu boční bránou vozidlo s dalšími dvěma útočníky. Do objektu vstupují útočníci v době, kdy probíhá vyučování a uvnitř se nachází studující, učitelé a ostatní zaměstnanci vzdělávacího zařízení.

Těžce zraněnému pracovníkovi ostrahy se podaří po odchodu útočníka z místnosti ostrahy zavolat na linku tísňového volání 158 a informuje integrované operační středisko Krajského ředitelství policie kraje Vysočina o vzniklé události. Předá také informaci k popisu osoby, stejně jako informaci, že do budovy se podařilo bočním vjezdem vniknout vozidlu s posádkou, která se podílí na dalším útoku uvnitř budovy. V budově dochází ke střelbě a tato střelba směřuje na každou osobu, kterou střelec spatří. Několik osob je usmrceno, další osoby jsou těžce a lehce zraněny. Nastává zmatek a panika, v důsledku čehož se některé osoby pokouší o útěk z budovy. Jeden z útočníků si bere rukojmí.

Integrované operační středisko krajského policejního ředitelství vysílá na místo policisty z organizačních článků krajského ředitelství zařazených do tzv. prvosledových hlídek. Tito policisté přijíždějí na místo události a neprodleně zahajují činnost podle plánu opatření pro případ vzniku mimořádné události AMOK – aktivní útočník. Po eliminaci dvou střelců probíhá se třetím útočníkem vyjednávání a poté je provedený zákrok s cílem jeho rychlé eliminace ze strany policistů speciální jednotky Dukovany. Úkolem zasahujících policejních složek bylo střelce co nejrychleji eliminovat, a tím prostor, kde došlo k útoku, zajistit pro následnou záchranu zraněných osob, do které se zapojují přivolaní záchranáři společně s profesionálními hasiči. Do taktického cvičení se zapojilo na sedm desítek policistů.

„Dnešní taktické cvičení bylo zaměřené na problematiku případného útoku ze strany ozbrojeného pachatele s velkým počtem zraněných a usmrcených osob. Hlavním cílem bylo ověřit si naše postupy při vzniku mimořádných událostí tohoto typu a současně ověřit součinnost s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. V rámci služební přípravy našich policistů je pro instruktory velice důležité mít zpětnou vazbu z podobných cvičení, a to zejména proto, abychom si mohli prověřit rychlost a včasnost zásahu, a v neposlední řadě i jeho taktiku,“ doplnil k záměru cvičení brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Do taktického cvičení se zapojily na tři desítky profesionálních hasičů. Jejich primárním úkolem byla úzká spolupráce se zasahujícími policisty a zdravotníky při evakuaci a záchraně zraněných osob. Osoby hasiči z objektu evakuovali do předem stanoveného prostoru, kde už jim nehrozilo žádné ohrožení. „Zdravotníkům hasiči pomohli s nezbytným ošetřením zraněných osob. Do cvičení se zapojili také členové posttraumatického týmu. Jejich úkolem bylo poskytnout psychosociální pomoc osobám zasaženým touto mimořádnou událostí“, uvedl plk. Ing. Libor Hanuška, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Také krajští zdravotničtí záchranáři ocenili možnost nácviku řešení mimořádné události s hromadným poškozením zdraví osob. Do taktického cvičební se zapojilo na pětatřicet profesionálních záchranářů.

„Cvičení jsme zaměřili především na třídění velkého počtu postižených, nácvik řídící činnosti a na místě i souhru při operačním řízení. Zároveň jsme procvičili hromadný odsun zraněných do zdravotnického zařízení. Operátoři zdravotnické operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina ihned po přijetí oznámení o události vyslali na místo veškeré dostupné výjezdové skupiny, a to nelékařské i lékařské,“ doplnila ředitelka ZZS Kraje Vysočina Ing. Vladislava Filová a s tím, že jakmile byl prostor ze strany policie označený za bezpečný, do objektu vstoupily třídící skupiny zdravotnických záchranářů – tzv. rescue týmy. Jejich prvořadým úkolem bylo stanovit závažnost poranění jednotlivých osob a priority a pořadí jejich ošetřování. Jednotlivé pacienty poté hasiči transportovali na stanoviště neodkladné přednemocniční péče, kde se jich ujali lékaři a záchranáři. Pro tento účel záchranáři postavili speciální stan pro hromadná neštěstí.

Součástí dnešního cvičení byla úzká spolupráce s Nemocnicí Jihlava, která aktivovala traumatologický plán. Do jihlavské nemocnice bylo z místa mimořádné události postupně dovezeno celkem patnáct osob s těžkým nebo s lehkým zraněním. Do akce byli zapojeni lékaři a ostatní zdravotnický personál především z oddělení urgentního příjmu, ortopedicko – traumatologického oddělení, chirurgického oddělení, ARO a z centrálních operačních sálů. Každý zraněný prošel tříděním na místě neštěstí, podle typu poranění a následně byl směrován na urgentní příjem. Trauma plán byl aktivován ihned po nahlášení mimořádné události a do běžného režimu bylo možné přejít po ošetření posledního pacienta.

Veřejnosti se taktické cvičení nijak nedotklo, ale lidé žijící a podnikající v okolí budovy vzdělávacího zařízení mohli být překvapeni příjezdem vyššího počtu zásahových vozidel všech složek integrovaného záchranného systému. Stejně tak by mohli být překvapeni chodci, kteří procházeli po ulici Tyršova směrem z autobusového nádraží nebo ve směru na autobusové nádraží. Cvičení si vyžádalo krátkodobé omezení provozu na ulici Tolstého v okolí vzdělávacího zařízení. Řidiči potkávali na příjezdech k ulici Tolstého potkávat větší počet vozidel, která projížděla k budově vzdělávacího zařízení se zapnutým výstražným zvukovým a světelným zařízením. Větší počet vozidel zdravotnické záchranné služby také z místa směřoval k objektu Nemocnice Jihlava, která se do cvičení také aktivně zapojila a vyzkoušela si funkčnost traumatologického plánu.

Po dobu cvičení byly dočasně přemístěny zastávky MHD – zastávka Vysoká škola polytechnická v obou směrech - tyto dvě zastávky se přesunuly blíže směrem ke křižovatce ulic Jiráskova - Tolstého. Jízdními řády stanovené časy linek MHD nebyly nijak dotčeny. O této změně – dočasném posunutí zastávek - byli cestující informováni prostřednictvím Dopravního podniku města Jihlavy. Do cvičení se zapojili také strážníci Městské policie Jihlava, kteří zajišťovali především veřejný pořádek a bezpečný prostor v okolí objektu, kde cvičení probíhalo.

Taktického cvičení se zúčastnili v roli figurantů téměř 150 osob. Kromě policistů - studentů základní odborné přípravy, také studenti TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní a Vyšší odborné školy bezpečnosti silniční dopravy Jihlava. Roli figurantů si na vlastní kůži vyzkoušelo také pět desítek učitelů středních škol, a to v rámci projektu Kraje Vysočina, který je zaměřen na ochranu měkkých cílů, tedy na školy a školská zařízení v Kraji Vysočina. Cílem projektu je zaměstnance škol připravit na možný teroristický útok, zejména je poučit, jak se v dané situaci správně chovat a jak nejlépe ochránit sebe a své žáky, a tím minimalizovat případné ztráty lidských životů a dopady takového útoku.

„Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stalo realitou. Doufám, že situace podobná té z dnešního cvičení v našem kraji nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Cvičení znovu potvrdilo, že složky Integrovaného záchranného systému fungují na vysoce profesionální úrovni, ale především, že jsou schopné spolu efektivně komunikovat a koordinovat svou činnost. Chci poděkovat všem, kdo se cvičení účastnili ať už v řadách zasahujících složek či jako figuranti,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Celkem na místě zdravotníci ošetřili pětadvacet zraněných osob. Do jihlavské nemocnice postupně převezli patnáct zraněných osob. Devět lidí střelbu útočníků nepřežilo a zemřelo na místě.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

10. říjen 2019

