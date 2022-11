Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Takhle si závod přes Českou republiku nepředstavovala

LOUNSKO – Závodnice okradena; Nepoučitelný.

Závodnice okradena

Žatečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 27leté ženě z Kladna podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Čtvrtou neděli v červenci odstartoval v Belgii mezinárodní cyklistický závod napříč Evropou s názvem "The Transcontinental Race" s cílovou destinací Bulharsko. Účastnice závodu, 27 letá cizinka, se rozhodla pro krátký odpočinek v Žatci, kde chtěla nabrat nové síly. V nočních hodinách byla sportovkyně při spánku na skateboardové rampě okradena. Neznámý pachatel ženě odcizil peněženku s doklady a finanční hotovostí a platebními kartami, kterou měla v těsné blízkosti u sebe. Poškozená se ještě pokusila lapku dostihnout, což se jí ale nepodařilo.

Zhruba po čtyřech hodinách po samotné krádeži přivolal personál čerpací stanice v Žatci policii kvůli několika neúspěšným pokusům o platby za alkohol a cigarety. Hlídku upozornili na podezřelou ženu, která se snažila kartami, které už majitelka naštěstí stačila zablokovat, zaplatit. Strážci zákona pak dotyčnou odvezli na oddělení k provedení dalších úkonů. U sebe měla kromě platebních karet i další věci, které byly cyklistce odcizeny. Policisté kradené věci zadržené odebrali a ona sama byla umístěna do policejní cely, následně jí policisté sdělili podezření z přečinu, za jehož spáchání stanula v uplynulých dnech před soudem.

Nepoučitelný

Podbořanští policisté sdělili 62letému muži z Podbořan podezření ze spáchání trestných činů krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle nich se měl koncem srpna dopustit krádeže v místní prodejně v Podbořanech. Do předem připravené nákupní tašky vložil různé druhy zboží v hodnotě bezmála 1 tisíc korun. Muž tak učinil i přesto, že byl již v minulosti pravomocně odsouzen za obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to rozsudkem Okresního soudu v Chomutově. Zboží bylo po zjištění krádeže vráceno zpět do prodeje.

Počátkem října podbořanští policisté pří běžné silniční kontrole v nočních hodinách u obce Kaštice zastavili vozidlo zn. Opel. Lustrací v evidenci řidičů bylo zjištěno, že již zmíněný 62letý recidivista není držitelem platného řidičského oprávnění. Muž se na výzvu policistů odmítl podrobit orientačnímu testu na drogy. Na místě hlídce přiznal, že před jízdou užil návykovou látku. Dle výsledků z provedených expertíz z odebrané krve potvrdily přítomnost pervitinu v těle řidiče.

Dotyčný nyní čelí podezření z trestných činů krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

4. listopadu 2022

por. Mgr. Kamil Marek

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem