Takhle jezdí alkohol

ZNOJEMSKO: Muž i žena havarovali s více než dvěma promile.

Dva opilí řidiči osobních aut na sebe o víkendu upozornili tím, že způsobili dopravní nehodu.

K první jsme vyjížděli v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Šedesátiletá žena z Jihlavska jela s vozidlem Suzuki Vitara směrem na Znojmo a na silnici I/38 poblíž obce Blanné havarovala. Zřejmě se nevěnovala plně řízení, vyjela mimo komunikaci a v silničním příkopu narazila do betonového mostku. Vůz se tím přetočil přes střechu a zůstal stát na boku. Lehce zraněná řidička nadýchala 2,05 promile alkoholu a po ošetření v nemocnici byla propuštěna do domácího léčení. Způsobená hmotná škoda je asi čtyři sta padesát tisíc korun.

Druhá dopravní nehodě, ve které zřejmě hlavní roli sehrál alkohol, se stala krátce po půlnoci ze soboty na neděli nedaleko obce Dobelice. Osmadvacetiletý muž ze Znojemska jel se Škodou Superb směrem na obec Vedrovice. Po projetí zatáčky vyjel ze silnice a narazil do dvou stromů. Sám vyvázl naštěstí bez zranění, ale na vozidle si neopatrnou jízdou způsobil škodu asi dvě stě tisíc korun. Dechová zkouška na zjištění požití alkoholu před jízdou ukázala výsledek 2,24 promile. S naměřenou hodnotou souhlasil a pití alkoholu potvrdil.

Oba řidiči jsou důvodně podezřelí z ohrožení pod vlivem návykové látky a podle trestního zákoníku jim hrozí až rok odnětí svobody, peněžitý trest i zákaz činnosti. Jejich protiprávním jednáním se budeme dále zabývat.

Během uplynulé soboty a neděle jsme přistihli celkem jedenáct opilých řidičů. Tři nezvládli řízení a bourali (třetím byl cyklista - viz odkaz níže) a zbývající uvízli v síti silničních kontrol. Nejvyšší hladinu alkoholu měli ti, jenž se stali účastníky dopravních nehod. Přesné příčiny a míry zavinění jsou předmětem dalšího šetření.



por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 22. července 2019

