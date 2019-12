Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„Tak slibuji!“

MS kraj - řady moravkoslezkých policistů rozšířeny

V reprezentačních prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Paskově složilo v pátek 6. prosince 2019 služební slib 48 „nováčků“, kteří tak rozšířili řady moravskoslezských policistů. Do jejich zcela nového profesního života je přivítali náměstci ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Radim Wita a plk. Mgr. Libor Schejok společně s vedoucí personálního odboru paní Šárkou Mokrošovou a vedoucím územního odboru Frýdek-Místek plk. Mgr. Petrem Klegou. Přítomen byl také vážený host, starosta Paskova, pan Petr Baďura.

Úvodního slova se ujal pan náměstek Radim Wita. Nové kolegy přivítal a mimo jiné připomenul náročnost a zodpovědnost, která je se službou spojena. Závěrem jim popřál úspěch nejen v práci, ale i v soukromí. Po krátkém proslovu pana plukovníka Libora Schejoka a pana starosty, policisté jednohlasně složili služební slib.

Celý program byl protkán nejen slovem, ale také hudbou. Skladby, které přednesly paní Zlatuše Havránková paní Hana Ožanová a Štěpánka Sněhotová, pedagožka a absolventky Základní umělecké školy Vratimov pobočky v Paskově, umocnily atmosféru celého programu.

Slavnostní okamžiky skončily a pro policejní „nováčky“ začne běžná služba. Pět žen a čtyřicet tři mužů nejprve čeká absolvování základní odborné přípravy a poté rozšíří řady policistů v Ostravě (11 příslušníků), na Karvinsku (9 příslušníků), Opavsku (8), Frýdecko-Místecku (7), Novojičínsku (5), Bruntálsku (5) a krajské ředitelství (3). Jejich věk je převážně okolo 20 let v rozpětí od 19 do 44 let a 12 z nich má vysokoškolské vzdělání.

Všem novým kolegům přejeme, aby se jim splnilo vše, co si od náročné služby u policie slibují. Aby rozvíjeli své schopnosti a znalosti. Záleží totiž pouze na nich, kam se chtějí profesně posunout. V budoucnu mohou najít uplatnění ve specializovaných oborech, třeba u kynologů nebo u kriminální policie.

por. Mgr. Daniela Vlčková

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

6. 12. 2019

vytisknout e-mailem