Tachovští dopravní policisté hledají svědky

TACHOV, STŘÍBRO - V Tachově poškodil neznámý řidič dokonce deset vozidel a z místa ujel.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 20. dubna letošního roku mezi 13:30 hod. a 16:30 hod. ve Stříbře v ulici Nádražní. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem tam narazil do pravé strany zaparkovaného vozidla Škoda Fabia a z místa ujel, aniž by si splnil zákonem stanovené podmínky.

Druhá nehoda se stala 27. dubna letošního roku kolem 23:00 hod. v Tachově ve Stadtrodské ulici. Na parkovišti před domem č. p. 1491 poškodil zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem celkem deset zaparkovaných aut, čímž způsobil celkovou škodu kolem 100 000 korun. I tento viník z místa ujel. Dle svědeckých výpovědí se mělo jednat o osobní vozidlo typ combi, jehož registrační značka začínala na 1Z.



Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

30. 4. 2019

