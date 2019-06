Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tachovští dopravní policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledají viníky i cestující z autobusu.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky tří nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 6. května mezi 6:00 hod. a 15:30 hod. u obce Dlouhý Újezd. Od obce Žebráky jel dosud neznámý řidič, který vyjel mimo komunikaci a narazil zde do kmene stojícího stromu. Řidič z místa utekl.

Další nehoda se stala 23. května mezi 5:30 hod. a 14:30 hod. v obci stříbro. Na parkovišti u obchodu Lidl poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem levý přední blatník zaparkovaného osobního vozidla značky Kia a z místa nehody ujel, aniž by si splnil zákonem stanovenou povinnost.

Třetí nehoda se stala 23. května kolem 8:25 hod. v obci Planá na křižovatce silnic II/198 a I/21. Ve směru od Tachova jel s nákladní soupravou 46letý řidič, který při vjíždění do křižovatky nedal přednost v jízdě zleva jedoucímu autobusu a střetl se s ním. V autobusu mělo v době kolize cestovat celkem 5 cestujících, kteří po střetu z místa odešli pryč. V souvislosti s tím policisté za účelem svědeckých výpovědí hledají cestující, kteří jeli autobusovým spojením z Chodové Plané v 8:28 hod. do Plané.



Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

6. 6. 2019

